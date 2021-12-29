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الامارات | طقس غائم وسقوط أمطار من الخميس إلى الأحد

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عمرو بيومي - ابوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للارصاد أن يكون الطقس اليوم (الخميس) غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى￼ معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

واشار إلى ان الطقس المتوقع غدا الجمعة 31 ديسمبر 2021￼￼، سيكون غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى￼ نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى ان الطقس المتوقع في اليوم الاول من العام الجديد السبت01 يناير 2022￼￼ سيكون غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى￼ نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

واكد المركز ان التوقعات تشير الى استمر الطقس الغائم حتى يوم الأحد 02 يناير 2022￼￼، حيث سيكون الطقس المتوقع غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة￼ إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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