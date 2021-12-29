الامارات | محمد بن زايد: موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله… كما مضت السابقة..

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله… كما مضت السابقة.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله … كما مضت السابقة.. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App