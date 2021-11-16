الامارات | "الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها الدولة الايام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": تقلبات جوية تشهدها الدولة الايام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال هذه الفترة، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي ممتد من الغرب وتيار هوائي غربي رطب، ورياح شرقية رطبة ..وتساعد الجبال الشرقية في تكون السحب شرقاً وشمالاً.

واضاف المركز ــ في بيان له ــ أنه تتطور غدا بعض السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار.

وتزداد يومي الخميس والجمعة كميات السحب على فترات على مناطق متفرقة من المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع استمرار فرصة سقوط الأمطار.

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