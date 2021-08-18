339 ألف مكالمة لمركز اتصال شرطة دبي «901»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

أكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن «مركز الاتصال 901» المُخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم، وفق أعلى المعايير، استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري، 339 ألفاً و272 مكالمة هاتفية، بنسبة رد بلغت 92.5%. وأشار العقيد ابن فارس إلى أن المركز استقبل أيضاً 21 ألفاً و378 رسالة عبر البريد الإلكتروني، بنسبة رد بلغت 99.9%، فيما أجرى الموظفون 25 ألفاً و738 محادثة كتابية مع متعاملين عبر تطبيقات الدردشة بنسبة رد بلغت 91.3%، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

تركي عبد الرحمن

وأوضح العقيد ابن فارس أن مركز الاتصال 901 يحتوي على ثلاث منصات رئيسة مُخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية، والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، مبيناً أن «المنصة الأولى» تضم موظفين مُتخصصين في التعامل، والرد على «المكالمات الهاتفية والاستفسارات»، وتتمثل مهمتهم في الرد على الشكاوى والاقتراحات والطلبات.

وأضاف أن «المنصة الثانية» تضم موظفين يتعاملون مع «المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات فقط»، ومهمتهم استقبال المعاملات من الجمهور عبر القنوات الذكية لشرطة دبي المُختلفة، والرد عليها في وقت قياسي، في حين أن «المنصة الثالثة» «مُخصصة للموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الكتابية»، وتتمثل مهمتهم في الرد على طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الدردشة، إلى جانب التعامل والرد على الخدمات المُقدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وتطبيق عين الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن جريمة، وغيرها من التطبيقات والخدمات الذكية.