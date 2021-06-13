سلطان الجابر: تكريس العدل والحق والأخوة الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، أن انتخاب دولة الإمارات وشغلها مقعداً في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة المجتمع الدولي في سياسة دولة الإمارات وكفاءة وفاعلية منظومتها الدبلوماسية التي تقوم بدور بارز ونشط في مختلف الموضوعات ذات الأهمية للعالم. وتقدم معاليه، في تصريح له، بالتهنئة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات، منوهاً بأن هذا الفوز يعود إلى نهج دولة الإمارات في سياستها الخارجية، وتكريسها مبادئ العدل والحق والتسامح والأخوة الإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وثمن معاليه عالياً جهود الدبلوماسية الإماراتية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مستمرة، من خلال توجيهات القيادة، في مد جسور التعاون الإيجابي البناء، والعمل على ترسيخ السلم والاستقرار، سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.