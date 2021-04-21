6 ملايين درهم للمؤسسات الاجتماعية بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

قدمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» 6 ملايين درهم، لمجموعة من المشاريع والمؤسسات الاجتماعية في أبوظبي، وذلك ضمن جهود الهيئة لتفعيل وتعزيز القطاع الثالث في الإمارة، وتمكينه من أداء دور داعم في منظومة القطاع الاجتماعي.

وأكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن الدعم الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية، يأتي من مخرجات برنامج الحاضنة الاجتماعية، والذي تم إطلاق 4 من دوراته خلال العامين الماضيين، حيث ركزت موضوعات الحاضنة والمسرع الاجتماعي على تحديات ملحة في مجتمع أبوظبي من مثل أصحاب الهمم والتماسك الأسري والصحة النفسية والتحديات البيئية، والتي تعد جزءاً من الأولويات المجتمعية في الإمارة.

وأشارت العميمي إلى أن إطلاق العديد من المؤسسات الناشئة، خلال الفترة الماضية من مخرجات برنامج الحاضنة، ساهم في ربط المجتمع بالتحديات والأولويات الراهنة، عبر إطلاق مؤسسات غير ربحية تقدم خدماتها للمجتمع بمنظور اجتماعي، انطلاقاً من الصالح العام والرغبة الفردية المجتمعية، لتحقيق هدف شامل يعزز من منظومة الخدمات والحلول بشأن التحديات. ولفتت إلى أنه تم الانتقال من فكرة التطوع قصيرة المدى نحو إيجاد خدمات اجتماعية مستدامة عبر المؤسسات الاجتماعية غير الربحية لإدارتها، بما ساهم في إيجاد قناة إضافية للمتطوعين للمشاركة في تفعيل هذه المؤسسات المعنية بمفاهيم ومبادئ اجتماعية معينة، حيث يساعد المتطوعون في تنفيذ مهام هذه المؤسسات، ودعم جهودها نحو تحقيق أهدافها.

مسؤولية

وبينت أن الفترة الماضية، شهدت ترسيخاً لمصطلح المؤسسات الاجتماعية ومفهوم القطاع الثالث عموماً، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود 150 مؤسسة مسجلة ضمن المؤسسات ذات الأثر الاجتماعي، بينما تم إطلاق نحو ثلث المؤسسات في العامين الماضيين، كما يستمر العمل ليس فقط لدعم إنشاء المؤسسات الاجتماعي، بل لتعزيز أثرها في المجتمع وتمكينها من أداء دور أكبر في تقديم الخدمات التي تتطلع لها مختلف الشرائح المجتمعية.

وأوضحت أن مسؤولية التنمية المجتمعية ليست حكراً على المؤسسات الحكومية، بل هي مسؤولية الجميع، ومنهم القطاع الخاص، والذي لديه دور مؤثر في التنمية، إضافة إلى القطاع الثالث، بما يضمه من مؤسسات غير ربحية وأفراد لديهم الرغبة في دعم الجهود الحالية.