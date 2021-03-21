بقيمة 2 مليون دولار … آبل تواجه غرامة في هذه الدولة بسبب أجهزة الشحن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 مارس 2021 04:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

فرضت وكالة حماية المستهلك في ولاية ساو باولو في البرازيل غرامة قدرها 2 مليون دولار على شركة آبل لفشلها في تضمين أجهزة الشحن داخل صناديق iPhone 12.

وتقول وكالة حماية المستهلك في ولاية ساو باولو: إن شركة آبل انخرطت في إعلانات مضللة وبيع جهاز دون شاحن وبشروط غير عادلة.

وأعلنت شركة آبل في شهر أكتوبر أن تشكيلة iPhone 12 لن تأتي مع أجهزة شحن أو سماعات أذن في علبها، مشيرةً إلى مخاوف بيئية.

ومن خلال تضمين كابل USB-C إلى Lightning مع iPhone 12 ونماذج جديدة أخرى فقط، قالت آبل: إنها ستكون قادرة على تقليل المواد الخام لكل آيفون تبيعه، بالإضافة إلى تقليل حجم صناديق الهواتف.

واقترح النقاد أن التغيير يتعلق أكثر بالسماح لشركة آبل بخفض تكاليف الشحن، وقال خبراء البيئة: إن التأثير في البيئة سيكون على الأرجح ضئيلاً.

وقالت وكالة حماية المستهلك في ولاية ساو باولو: إنها سألت شركة آبل عما إذا كانت الشركة ستخفض سعر تشكيلة iPhone 12 بالنظر إلى عدم وجود أجهزة شحن المضمنة، ولم تتلق ردًا.

كما اتهمت الوكالة الشركة بالفشل في مساعدة العملاء الذين لديهم مشاكل مع بعض الوظائف عبر أجهزة آيفون الخاصة بهم بعد التحديثات.

وتستثني آبل نفسها من جميع الضمانات القانونية والضمنية وضد العيوب الخفية أو غير الظاهرة.

وقال متحدث باسم الوكالة: تحتاج آبل إلى فهم أنه توجد في البرازيل قوانين ومؤسسات قوية لحماية المستهلك، ويجب أن تحترم هذه القوانين وهذه المؤسسات.

ولا يبدو أن الغرامة (10.5 ملايين ريال برازيلي) ستكون مزعجة بشكل خاص لشركة آبل، التي حققت إيرادات قدرها 111.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 (يشمل هذا الإجمالي مبيعات عام 2020 من نماذج iPhone 12 في العطلات).

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستجوب فيها وكالة حماية المستهلك في ولاية ساو باولو شركة آبل بشأن سياستها الجديدة، إذ شككت في شهر أكتوبر الماضي بشأن هذا الموضوع، وقالت الوكالة في شهر نوفمبر: إن آبل لم تُظهر مكاسب بيئية.