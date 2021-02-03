استعادة المشاركات المحذوفة حديثًا ممكنة عبر إنستاجرام

دبي - يزن راشد - تعمل منصة إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك على تسهيل إعادة المشاركات المحذوفة، وتطرح الشركة ميزة “تم حذفها حديثًا” في التطبيق.

وتتيح لك هذه الميزة مراجعة المحتوى الذي حذفته، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو و Reels ومقاطع فيديو IGTV والقصص واستعادتها.

وتضع إنستاجرام هذه الميزة على أنها مفيدة ضد الاختراق، خاصة إذا تمكن المتسللون من التحكم في حساب وبدءوا في حذف المحتوى.

وأوضحت إنستاجرام أنها طورت الميزة لمساعدة المستخدمين ضحايا المتسللين، وقالت: نحن نعلم أن المتسللين أحيانًا يحذفون المحتوى عندما يصلون إلى حساب، وحتى الآن لم يكن لدى الناس طريقة لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة.

وابتداءً من الآن، يحتاج المستخدمون إلى تأكيد أنهم أصحاب الحساب إما عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني من أجل حذف المحتوى أو استعادته بشكل دائم.

وتبقى العناصر المحذوفة في المجلد لمدة 30 يومًا، وإذا لم يتم لمسها، فيتم حذفها تلقائيًا بعد هذه النقطة.

ومع ذلك، فإن القصص المحذوفة هي الاستثناء، إذ تبقى فقط في القسم المحذوف حديثًا لمدة 24 ساعة قبل إزالتها نهائيًا.

ويمكنك الوصول إلى مجلد المشاركات المحذوفة حديثًا عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الحساب ومن ثم المحذوفة حديثًا.

ومن الواضح أن المنصة تريد أن تمنح الأشخاص فرصة للاحتفاظ بالمحتوى قبل إزالته نهائيًا.

ويقدم التطبيق أرشيفًا، أو طريقة للاحتفاظ بالمشاركات دون أن تكون متاحة للجمهور، وباستخدام هذه الميزة، فإنها تسمح للأشخاص بالاحتفاظ بمشاركاتهم كخيار، حتى إذا كانوا يريدون حذفها في البداية.

وتستفيد إنستاجرام من وجود المزيد من المحتوى، وبالتالي المزيد من البيانات، من المستخدمين، وكلما زاد تشجيع الأشخاص على الاحتفاظ بالمنشورات، كان ذلك أفضل للخدمة.

ومن المفترض أن تكون الميزة الجديدة مألوفة لمستخدمي آبل لأنها تستخدم النافذة الزمنية نفسها البالغة مدتها 30 يومًا للاحتفاظ بالمنشورات المحذوفة حديثًا، مثل تطبيق الصور في iOS.

وقالت إنستاجرام: أصبح بإمكانك الآن، وللمرة الأولى، مراجعة واستعادة المحتوى المحذوف في التطبيق، حيث تتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو و Reels ومقاطع فيديو IGTV والقصص التي تختار حذفها من حسابك ونقلها إلى مجلد المحذوف حديثًا.