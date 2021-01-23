تكنولوجيا: vivo S7t ينطلق قريباً برقاقة معالج Dimensity 820

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Digital Chat Station على خطط vivo لإطلاق هاتف جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان vivo S7t والذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 820.

كانت شركة Vivo قد قدمت هاتف vivo S7 5G خلال شهر أغسطس، ومن ثم قدمت هاتف vivo S7e 5G خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Dimensity 820.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف vivo S7t سيأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما يتضمن مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أيضاً من المتوقع أن يتضمن هاتف vivo S7t عدد 5 من الكاميرات تشمل مستشعر بدقة 44 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة في الجهة الأمامية، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يأتي هاتف vivo S7t بنفس مواصفات vivo S7 5G في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، على أن يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام سوعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11.

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