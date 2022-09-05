شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من سيفوز فى معركة بين سمكة قرش وحوت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن مثل هذه الملاحظات لأسماك القرش التي تهاجم الحيتان قليلة، إلا أنها تحدث بالفعل، ولعل الندوب التي تحملها العديد من الحيتان طوال حياتها والناجمة عن هجمات أسماك القرش أكثر من دليل كاف على أن أسماك القرش ستخوضها إذا سنحت لها فرصة، ويدور قتالهم حول البقاء على قيد الحياة، وهي وجبة يُحتمل أن تتوق إليها سمكة قرش، والدفاع اليائس للحوت لضمان بقاء الجيل القادم، وبالتالي هنا السؤال حول أي من هؤلاء العمالقة البحريين المذهلين سيفوز؟

ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، يصل طول الحوت الأزرق إلى 30 مترًا ويزن أكثر من 100 طن، وهو يتفوق بسهولة على سمكة قرش بيضاء، والتي يمكن أن يصل قياسها إلى أكثر من 6 أمتار ووزنها أقل من طن.

لكن الحوت الأزرق لم يكبر من قتل وأكل الحيوانات الكبيرة الأخرى مثل أسماك القرش، وبدلاً من ذلك، طوروا طريقة فعالة لاستهلاك كميات كبيرة جدًا من الفرائس الصغيرة: الكريل.

يندفعون عبر بقع كثيفة من آلاف، إن لم يكن الملايين من الكريل، بفكوك كبيرة وواسعة يمكن أن تنفتح حتى حوالي 80 درجة.

ويولد الاندفاع ضغطًا مائيًا هائلاً على أفواههم، مما يؤدي إلى تضخيم الشحوم المحززة التي تشبه الطية حول تجويف الفم لتنتفخ مثل منفاخ الأكورديون، وبالتالي يمكن للحيتان الزرقاء أن تبتلع آلاف اللترات من الماء دفعة واحدة.

من ناحية أخرى، تعد أسماك القرش من الحيوانات المفترسة عالية التخصص التي تصطاد وتصطاد الحيوانات الكبيرة، مثل الأسماك الكبيرة، والفقمات، وأسود البحر، وأحيانًا الدلافين مصممة جيدًا لهذا الغرض، مع أجسام مبسطة مصممة للصيد بأسلوب الكمائن والمطاردة.

كما أن لديهم أيضًا فكوك مرنة وقابلة للتمدد وأسنان حادة مصممة لانتزاع وتمزيق اللحم، وإذا نجحت سمكة القرش في القبض على حوت كبير، فستكون المكاسب كبيرة.

يعد لحم الحوت ودهنه طعامًا مهمًا لأسماك القرش، فلماذا لا يصطادون الحيتان أيضًا وهم على قيد الحياة؟ اتضح أن الحيتان يمكن أن تصبح بالفعل هدفًا كبيرًا وعالي السرعة.

ومع ذلك، فقد تطورت أجسام الحيتان الزرقاء شديدة الانسيابية للسفر بسرعة تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة ، لمدة تصل إلى ساعة أو أكثر، وسرعتها وقدرتها على التحمل تجعلها فريسة صعبة لاصطياد أسماك القرش.

تستخدم أسماك القرش أكثر من استراتيجية الجلوس والانتظار للحفاظ على الطاقة، ومطاردة الفريسة عبر رشقات نارية قصيرة وسريعة تصل إلى 11 مترًا في الثانية على الأقل، لكن الصعوبات التي تواجه سمكة القرش في القبض على الحوت الأزرق لا تنتهي بمحدودية قدرتها على التحمل بسرعة عالية.





إذن ما هى الأنواع التى ستفوز؟الإجابة إنه بحسب الظرف، فقد يتسبب حوت مهدد من جانب سمكة قرش بيضاء في إلحاق الضرر بمهاجمه، حيث يتمتع الحوت الأزرق أيضًا بميزة إضافية تتمثل في القدرة على التحمل عالي السرعة للفرار إذا كان يفضل ذلك، ولكن إذا كان الحوت ضعيفًا فقد ينتصر القرش.