شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يستخدم للحد من انتشار أسراب الجراد فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط أكبر غزو للجراد في ربع قرن على الجانب الشرقي بجنوب أفريقيا، حيث وصلت لأكثر من 19305 ميل مربع من أراضي المزارعين، مع توقع سرب آخر لشهر سبتمبر، fastcompany.

انضم المزارعون في المقاطعة الشاسعة التي تبلغ مساحتها 65238 ميلًا مربعًا إلى الباحثين لتقديم ابتكار عالي التقنية، لتتبع أسراب الجراد في الوقت الفعلي في آمال استهدافهم للإبادة قبل أن يتسببوا في أضرار جسيمة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البرنامج المتطور لتتبع الجراد في جنوب إفريقيا.

في السابق، كان برنامج التتبع هذا يُستخدم في جنوب إفريقيا فقط لمراقبة تحركات الحيوانات ، وتم تقديمه عام 2017 بعد وفاة 113 فيلًا على مدار عامين على يد الصيادين في أكبر محمية طبيعية في البلاد، في منتزه كروجر الوطني الذي تبلغ مساحته 7523 ميلًا مربعًا.

قال "جونز" وهو مبرمج لمعهد "Allen" للذكاء الاصطناعي، وهو معهد أبحاث غير ربحي، يجمع حل البرنامج إلى أن تقنية تتبع الجراد تستخدم على نطاق واسع في شرق إفريقيا حيث تقاطرت الحشرات بمستويات قياسية في عام 2019 عبر إثيوبيا والصومال وكينيا وأوغندا وجنوب السودان وتنزانيا، وتضاءلت أعدادها فقط في عام 2021 بعد استهدافها من قبل تلك الدول.

بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، قامت "EarthRanger" بتشغيل مراكز قيادة في كينيا وإثيوبيا لرصد تحركات أسراب الجراد مع تتبع العمال والطائرات في الوقت الفعلي لتنسيق انتشارهم السريع لإبادة الأسراب.

يقول "جونتر بريتوريوس"، مدير الرابطة الزراعية في الجانب الشرقية، إنه قبل أن تستثمر في مساعدة EarthRanger، كان بإمكان جمعيته وإدارة الزراعة في المقاطعة تحديد سرب الجراد فقط إذا اتصل مزارع أو فرد من الجمهور بمكاتبهم بالمعلومات، ولكن غالبًا ما تفتقر هذه المكالمات إلى إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، مما جعل من الصعب للغاية تحديد موقع الأسراب بدقة.

قال بريتوريوس: "الآن، يمكن للمزارعين إرسال دبابيس "GPS"، ويمكننا وضع هذه البيانات في EarthRanger ومعرفة مكان وجود هذه الجراد بالضبط، وما إذا كانت في مرحلة النطاط "جراد صغير لا يمكن أن يرتفع عالياً" أو بالفعل منشورات، سيجعل ذلك من السهل جدًا على ضباط الجراد في منطقتنا تحديد مكان الرش، وما هي الأسراب الأكبر، والأسراب التي يتم رشها أولاً.

يعتمد البرنامج على الأشخاص الموجودين على الأرض لملئه بالبيانات عبر التقارير إلى مكتب AgriEC. في حين أن التكنولوجيا قادرة على التفاعل مع الطائرات بدون طيار التي يمكنها جمع المزيد من البيانات عبر منطقة أكبر.