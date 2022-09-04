شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لسماعة Google Pixel Buds Pro يتيح مزيدا من المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تحصل سماعة Pixel Buds Pro من جوجل على تحديث جديد سيسهل تغيير Active Noise Control (ANC) باستخدام تطبيق Pixel Buds ، ومن المقرر أن تحصل على ميزة "توازن الصوت".

وحاليًا، يمكن للمستخدمين لمس Pixel Buds Pro مع الاستمرار للتنقل عبر ANC أو استخدام التطبيق، وفقا لتقارير 9To5Google، وفي الوقت الحالي، يوجد صف أزرار ANC في صفحة "الصوت" في تطبيق / إعدادات Pixel Buds.

وقال التقرير إن بعض المستخدمين يجدون الآن أن الشريط المكون من ثلاثة أزرار مع إلغاء الضوضاء وإيقاف التشغيل والشفافية يقع مباشرة على الصفحة الرئيسية لتطبيق Pixel Buds / تفاصيل الجهاز.

وأضافت أنه يظهر أسفل الإجراءين "نسيت" و"قطع الاتصال"، وبالإضافة إلى ذلك، يجلب هذا التحديث ANC إلى لوحة "الصوت والاهتزاز" في Pixel والتي يتم الوصول إليها عن طريق رفع منزلق حجم النظام والنقر على زر تجاوز النقاط الثلاث في الأسفل، وتظهر عناصر التحكم أسفل "حجم الوسائط".