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تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 51 قمراً صناعياً من ستارلينك وقاطرة فضاء اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تخطط SpaceX لإرسال مركبة فضائية مع مجموعة كبيرة أخرى من أقمار الإنترنت Starlink اليوم 4 سبتمبر.

من المقرر أن ينطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 يوم الأحد من محطة "كيب كانافيرال" للقوة الفضائية على الساحل الشرقي لفلوريدا، حاملاً 51 قمراً صناعياً للإنترنت من ستارلينك إلى المدار، وتم ضبط وقت الإطلاق على 10:09 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما سيكون على متن الطائرة "Starlink Group 4-20 Sherpa-LTC2"، وهي قاطرة فضائية تقدمها شركة "Spaceflight" ومقرها سياتل، ستحمل القاطرة حمولة لمهمة  "Varuna-TDM"، والتي "تهدف إلى اختبار اتصالات النطاق V لكوكبة مقترحة مكونة من 147 قمراً صناعياً عريض النطاق غير ثابت بالنسبة إلى الأرض"، وفقًا لـ SpaceNews .

وألغت أول مركبة نقل مدارية من طراز Sherpa-LTC من فرصة إطلاق SpaceX في يناير 2022 بسبب تسرب الوقود.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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