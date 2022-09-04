شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: تسرب الوقود على صاروخ القمر Artemis 1 قد يستغرق أسابيع لإصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط تسرب الوقود محاولة ناسا الثانية لإطلاق صاروخها القمري الجديد " Artemis 1" لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل، وقد يجبر الصاروخ العملاق على الخروج من منصة الإطلاق، وفقًا لمسؤولي وكالة ناسا.

وحدث تسرب الهيدروجين السائل صباح يوم السبت عندما حاولت ناسا تزويد صاروخها الضخم بنظام الإطلاق الفضائي "SLS" بالوقود لإطلاق Artemis 1، وهي رحلة تجريبية غير مأهولة إلى القمر، من Pad 39B في مركز كينيدي التابع لوكالة ناسا، على الرغم من ثلاث محاولات منفصلة لإصلاح التسرب، ولم يتمكن المهندسون من إيقافه وتوقفوا في النهاية لتقييم الموقف بشكل أكبر، وفقاً لموقع space.

وتنتهي فترة الإطلاق يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، وبعدها سيتعين على Artemis1 الانتظار حتى النافذة التالية، والتي تمتد من 16 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، للمحاولة مرة أخرى، ولكن قد ينتهي الأمر إلي الانتظار بشكل أعمق في نافذة أخرى تمتد من 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، بسبب متطلبات السلامة التي يمكن أن تجبر صاروخ "SLS" على العودة إلى مبنى تجميع المركبات الكهفي VAB في KSC أثناء الإصلاحات

وتم أحباط أول محاولة إطلاق Artemis 1، يوم الاثنين 29 أغسطس، بعد أن لاحظ الفريق أن أحد محركات RS-25 الأربعة التي تشغل المرحلة الأساسية لـ SLS لم يتم تبريده بشكل صحيح قبل الإطلاق، وسرعان ما تتبعت التحليلات هذه المشكلة إلى مستشعر درجة حرارة خاطئ، وقرر الفريق المضي قدمًا في محاولة أخرى يوم السبت الماضي.