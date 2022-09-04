شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تتوقف المجرات عن صنع النجوم.. علماء يجيبون بأدلة جديدة من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصادمت مجرتان قبل ستة بلايين سنة، وألقت قوتهما المشتركة تيار من الغاز على بعد مئات الآلاف من السنين الضوئية، وكشف فريق يضم علماء فلك، أن هذه الظاهرة غير العادية توفر تفسيرًا جديدًا محتملاً لسبب توقف المجرات عن تشكيل النجوم.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قال ديفيد سيتون، حاصل على دكتوراه في الفيزياء وعلم الفلك: "أحد أكبر الأسئلة في علم الفلك هو سبب موت أكبر المجرات"، مضيفا "ما رأيناه هو أنه إذا أخذت مجرتين وحطمتهما معًا، يمكن أن يؤدي ذلك في الواقع إلى إخراج الغاز من المجرة نفسها."

توقفت معظم المجرات الكبيرة منذ فترة طويلة عن تكوين نجوم جديدة، في الجزء الذي نعيش فيه من الفضاء، وفي الآونة الأخيرة فقط بدأ علماء الفلك في النظر بعيدًا، وبالتالي إلى الوراء بعيدًا، باستخدام الأدوات للعثور على المجرات الميتة مؤخرًا ومعرفة كيف وصلوا إلى هذا الطريق.

قد يهرب الغاز البارد الذي يتحد لتكوين النجوم من المجرات بعدة وسائل، من خلال الثقوب السوداء أو الانفجارات النجمية، وهناك احتمال أبسط، أن المجرات تهدأ ببساطة عندما تستهلك كل المواد الخام لتكوين النجوم.

استخدم فريق الباحثين مسح سلون الرقمي للسماء، الذي قام بتصنيف ملايين المجرات باستخدام تلسكوب في مرصد أباتشي بوينت في نيو مكسيكو، وذلك إلى جانب الملاحظات من شبكة علم الفلك الراديوي الأرضية ALMA.