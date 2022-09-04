شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيف تعود إلى إصدار iOS 15 الثابت على أيفون و iPad من الإصدار التجريبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب موعد الجيل القادم من أنظمة تشغيل أجهزة أيفون و iPad من أبل، ومن المتوقع أن تبدأ أبل في طرح الإصدار الثابت من iOS و iPadOS بعد وقت قصير من إطلاق أيفون 14 في 7 سبتمبر.

وإذا كنت تختبر الإصدار التجريبي من iOS 16 و iPadOS 16 على جهاز أيفون و iPad وتتطلع إلى العودة إلى الإصدار الثابت - iOS 15 - قبل الإصدار الرسمي ، فهناك خياران مختلفان متاحان لك، الخيار الأول هو انتظار الطرح الرسمي حيث يتم تحديث أيفون و iPad تلقائيًا إلى الإصدار الثابت من نظام التشغيل من الجيل التالي، خيار آخر هو العودة إلى إصدار iOS 15 المستقر.

وفيما يلي نعرض لك كيفية الرجوع إلى إصدار iOS 15 الثابت من الإصدار التجريبي:

هل لاحظ أن العودة إلى iOS 15 سيتطلب منك مسح هاتفك الذكي تمامًا، و أيضًا ، لن تتمكن من استعادة النسخة الاحتياطية التي تم إجراؤها على نظام التشغيل iOS 16، وإذا حدث أن قمت بتثبيت الإصدار beta من watchOS 9 على أبل Watch ، فلن يعمل بشكل صحيح مع iOS 15 ، فسيتعين عليك إعادته إلى watchOS 8.

إزالة الإصدار التجريبي من iOS 16 باستخدام جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي

1. قم بتوصيل جهاز أيفون أو iPad بجهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي باستخدام الكابل

2. أدخل في وضع Recovery mode

- أيفون 8 أو أحدث وأحدث أجهزة iPad بدون زر الصفحة الرئيسية: اضغط على زر رفع الصوت وحرره ثم اضغط مرة أخرى وحرر زر خفض مستوى الصوت، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي

- أيفون 7 و 7 Plus / iPads مع زر الصفحة الرئيسية: انطلق مع الاستمرار في الضغط على أزرار Sleep / Wake و Volume Down، حرر الزر بمجرد رؤية شعار أبل متبوعًا بشاشة الاسترداد.

3. بمجرد رؤية استعادة / تحديث جهاز Mac أو جهاز الكمبيوتر ، انقر فوق خيار الاستعادة. ستؤدي هذه العملية إلى مسح الهاتف وتثبيت نظام التشغيل iOS 15 أو iPad OS 15 على الجهاز.