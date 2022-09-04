شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft تؤكد رسميًا طرح لعبة Assassin’s Creed Mirage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Ubisoft صحة الشائعات السابقة من خلال الكشف عن الإصدار التالي من لعبتها الشهيرة Assassin’s Creed من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت الشركة تغريدة من حسابها الرسمي على Twitter تكشف عن ميراج باعتبارها لعبة Assassin's Creed التالية وأعلنت أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في حدث Ubisoft Forward الذي سيعقد في 10 سبتمبر.

في وقت سابق، بدأت الشائعات حول Assassin’s Creed Mirage في إجراء جولات على الإنترنت حيث قامت Ubisoft عن طريق الخطأ بتسريب صورة تم حذفها لاحقًا من Twitter نقلاً عن "تمت إزالتها ردًا على تقرير من صاحب حقوق الطبع والنشر".

ومع ذلك، باستثناء الصورة التي تم إصدارها رسميًا على Twitter واسم اللعبة ، لم يتم الكشف عن أي شيء آخر بواسطة Ubisoft، ويشير العمل الفني الذي شاركه حساب Ubisoft الرسمي إلى أن اللعبة الجديدة ستقام في بغداد ، في حين أن العمل الفني المسرب يصور أيضًا بيئة شرق أوسطية، ووعدت الشركة بمشاركة المزيد من التفاصيل حول اللعبة في الحدث القادم.

وذكرت هذه التقارير أيضًا أن اللعبة ستتخلى عن عناصر لعب الأدوار للإدخالات الأحدث وقد تعود إلى النهج الأكثر تركيزًا على التخفي للألعاب الأصلية، ويقال إن Ubisoft كانت تخطط لإطلاق اللعبة هذا العام ، لكن الشركة أعلنت بالفعل أن اللعبة ستُعرض في منتصف عام 2023، وقد تكشف Ubisoft أيضًا عن تاريخ الإصدار الرسمي للعبة في الحدث القادم.