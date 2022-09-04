شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف الـ"bookmarks" غير المرغوب فيها على تطبيق تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السهل حفظ الصفحات والمنشورات التي مررنا بها على بعض تطبيقاتنا الأكثر استخدامًا، مثل Twitter وInstagram وFacebook، وعلى Twitter، عند مشاركة التغريدات مع بعضهم البعض، يختار غالبية المستخدمين خيار "نسخ الرابط" بدلاً من أدوات المشاركة الأصلية للنظام الأساسي، ومع التحديث الأخير لتطبيق Twitter ، تم تبديل رابط النسخ وأزرار الإشارة المرجعية ، مما تسبب في قيام العديد من المستخدمين بوضع إشارة مرجعية على التغريدات عن غير قصد.

إضافة تغريدة إلى قسم الإشارات المرجعية الضغط على زر مشاركة التغريدة ، الذي يفتح صفحة المشاركة الفريدة للتطبيق ، ثم النقر على "إشارة مرجعية" في الصف الأوسط من الخيارات ، هما الخطوتان المطلوبتان لوضع إشارة مرجعية على تغريدة. تنشأ المشكلة عندما لا يوفر شعار الإشارات المرجعية الذي يظهر على الشاشة خيار التراجع.

وسيظهر خيار "الإشارة المرجعية" نفسه عند النقر فوق زر المشاركة مرة أخرى ، ولكن النقر عليه لن يؤدي إلا إلى عرض رسالة تفيد بأنه تم بالفعل وضع إشارة مرجعية على التغريدة، ومع ذلك ، فقد أعرب مستخدمو Twitter عن شكواهم فيما يتعلق بالتبديل وما تلاه من تدفق للإشارات المرجعية ، ولكن يمكنك أيضًا حذف هذه الإشارات المرجعية غير المرغوب فيها بسهولة عن طريق اتباع دليلنا المفصل خطوة بخطوة.

1. افتح تطبيق Twitter على هاتفك المحمول.

2. افتح القائمة الجانبية من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي على الصفحة الرئيسية.

3. اضغط على خيار الإشارات المرجعية لعرض قائمة التغريدات المحفوظة بالكامل.

4. اضغط على زر المشاركة في إحدى هذه التغريدات التي تريد حذفها.

5. اختر خيار حذف الإشارة المرجعية.

6. ومع ذلك ، إذا كنت تريد حذف كل شيء ، فما عليك سوى النقر فوق قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة للكشف عن خيار مسح جميع الإشارات المرجعية.

تسمح لك قائمة المشاركة نفسها بحذف إشاراتك المرجعية على Twitter والوصول إليها من الويب.