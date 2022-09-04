شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة إيموجي إلى ملفات Google Docs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت جوجل سابقًا ردود أفعال الرموز التعبيرية إلى إصدار الويب الخاص بـ Google Docs كتحديث ، وستتيح لك باستخدام الإصدار الأحدث إدراج الرموز التعبيرية أثناء الكتابة، ومن المفترض أن يجعل هذا التحديث لمحرّر مستندات Google للويب من الأسهل على المستخدمين إضافة الرموز التعبيرية.

ووفقًا لمدونة على موقع Google Workspace على الويب ، يمكن للمستخدمين الآن إضافة إيموجي إلى مستند يعملون عليه من خلال البحث عن الرموز التعبيرية في المستندات.





التوفرفي 29 أغسطس ، أصبحت ميزة إدراج الرموز التعبيرية في Google Docs متاحة، ويتم تشغيله افتراضيًا ويمكن الوصول إليه بالكامل خلال الأسابيع القليلة القادمة، ووفقًا لـ Google ، سيتمكن جميع عملاء Google Workspace ، بالإضافة إلى مستخدمي G Suite Basic و Business الحاليين والمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية ، من الوصول إلى هذه الميزة.





كيفية إضافة إيموجي أثناء العمل على مستند1. افتح Google Docs على سطح المكتب في أي متصفح وابدأ العمل على مستند.

2. تحتاج إلى كتابة @: وستظهر قائمة يمكنك التمرير خلالها باستخدام مفاتيح الأسهم. يمكنك التصفح بسرعة باستخدام أعلى / أسفل أثناء كتابة الرموز التعبيرية المفضلة لديك.

3. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الضغط على اليمين مرتين ، سيتوفر منتقي الرموز التعبيرية الكامل الذي يتضمن البحث وشبكة Google النموذجية وتجميع الفئات.

4. يمكنك أيضًا كتابة @: emoji name والضغط على Enter.

5. يمكنه أيضًا تمييز الأفراد بسرعة ، وربط المستندات ، وإنشاء قوائم (قوائم مرجعية ، ومرقمة ، ونقطية) ، وإدراج القوالب (ملاحظات الاجتماع ، ومسودات البريد الإلكتروني ، وخرائط طريق المنتج ، ومتعقبات المراجعة) ، والقيام بالكثير.

6. بدلاً من ذلك ، يمكنك النقر فوق علامة التبويب إدراج من الأعلى وتحديد خيار Emoji من القائمة المنسدلة لإضافة إيموجي.

يمكن أيضًا البحث عن الرموز التعبيرية الموجودة في مستند Google Docs مباشرةً بواسطة المستخدمين باستخدام "@:" وعبارات البحث، على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين إدخال "@: panda" والضغط على مفتاح Enter لعرض قائمة الرموز التعبيرية المرتبطة بالباندا.