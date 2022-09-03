شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسرب الوقود يؤخر إطلاق مهمة القمر Artemis 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت ناسا المحاولة الثانية لإطلاق رحلة تجريبية لصاروخها القمري الجديد، وهذه المرة بسبب تسرب أدى إلى تأخير التزود بالوقود، وكانت وكالة الفضاء تأمل في إطلاق مهمتها القمرية Artemis 1 على قمة نظام الإطلاق الفضائي (SLS) في الساعة 8:17 مساءً، لكن تم اكتشاف تسرب لوقود الهيدروجين ما أحبط المحاولة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، قال ديرول نايل معلق ناسا خلال بث مباشر: "لدينا قطع لمحاولة إطلاق Artemis 1".

وحاول مهندسو ناسا مرارًا إيقاف تسرب الوقود خلال العد التنازلي لأرتميس 1، أولاً، حاولوا تدفئة موصل الخزان وتبريده بالوقود البارد لوقف التسرب، وبعد ذلك، حاول المهندسون إعادة ضغطه بالهيليوم، ثم عادوا إلى طريقة التدفئة والبرودة لوقف التسرب، وكل المحاولات الثلاث فشلت.

ويعني التأخير، وهو الثاني هذا الأسبوع لمهمة القمر Artemis 1 التابعة لناسا، أنه سيتعين على الوكالة الانتظار حتى يوم الاثنين (5 سبتمبر) على أقرب تقدير للقيام بمحاولة الإطلاق التالية، وهذا إذا كان من الممكن إصلاح مصدر التسرب في الوقت المناسب.

وتعد Artemis 1 هي أول رحلة تجريبية لناسا لبرنامج Artemis لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2025، هذه المهمة عبارة عن اختبار غير مأهول لنظام الإطلاق الفضائي، وهو أقوى صاروخ تابع لناسا على الإطلاق، ومركبته الفضائية Orion للتأكد من سلامة كلتا المركبتين قبل إطلاق رواد الفضاء.