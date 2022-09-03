شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الشمسى يرصد المجال المغناطيسى لكوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت المركبة الفضائية الشمسية المدارية Solar Orbiter، التي تدرس الشمس بالقرب من كوكب الزهرة، المدال المغناطيسى الغامض للكوكب، وتقود وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مهمة Solar Orbiter، بالتقاط أقرب صور للشمس على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يستخدم المسبار جاذبية كوكب الزهرة لضبط مداره والتسلل بالقرب من نجمنا، وتتيح هذه التأرجحات المنتظمة عبر الكوكب الحار للمركبة الشمسية المدارية النظر إلى المجال المغناطيسي.

قال دانييل مولر، عالم مشروع المدار الشمسي في وكالة الفضاء الأوروبية، إنه خلال المناورة، تأخذ إحدى أدوات المسبار قياسات لصدمة قوس الزهرة، وصدمة القوس هي المنطقة التي تواجه الشمس في المجال المغناطيسي للكوكب، حيث تلتقي بالرياح الشمسية، تيار الجسيمات المشحونة المنبثقة من الشمس.

كما قدمت المواجهات السابقة ملاحظات حول مغناطيسية الكوكب، فعلى عكس الأرض، لا يمتلك كوكب الزهرة مجالًا مغناطيسيًا متأصلًا ناتجًا عن حركة المعدن المنصهر في باطن الكوكب، وبدلاً من ذلك، فإن المجال المغناطيسي للزهرة هو ما يسميه العلماء المجال المغناطيسي المستحث، نتيجة للتفاعل بين الغلاف الجوي السميك لكوكب الزهرة والرياح الشمسية.

كشفت القياسات التي تم الحصول عليها خلال رحلات الطيران السابقة لكوكب الزهرة (في ديسمبر 2020 وأغسطس 2021 أنه على جانب كوكب الزهرة المواجه بعيدًا عن الشمس ، فإن المجال المغناطيسي على الرغم من ضعفه الشديد ، يمتد على الأقل 188000 ميل (300000 كم) إلى الداخل.

ووجدت Solar Orbiter أيضًا أنه على الرغم من طبيعتها الضعيفة وغير المستقرة، فإن المجال المغناطيسي يسرع الجسيمات المشحونة داخل الغلاف المغناطيسي للزهرة إلى سرعات تزيد عن 5 ملايين ميل في الساعة (8 ملايين كيلومتر في الساعة)، ولا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول أصول المجال وسلوكه.