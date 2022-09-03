شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يلتقط حلقات غريبة حول نجم بعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا حلقات متحدة المركز تتشكل بشكل غريب حول نجم بعيد لا يمكنهم تفسيره بالكامل، ويسمى النجم بـ WR140، وهو موجود في كوكبة Cygnus ويقيم على بعد حوالي 5600 سنة ضوئية من الأرض، محاط بحلقات منحنية لكنها غريبة الشكل تشبه الصندوق، وهي ذات لون أحمر في الصورة التي شاركتها العالمة جودي شميدت على تويتر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتبت جودى على الصورة، "لا أعرف ما هذا.. نوع من السديم الحلزوني حول WR140، وأنا متأكدة من أننا سنكتشف المزيد لاحقًا".

قال مارك ماكوجرين، كبير مستشاري العلوم والاستكشاف في وكالة الفضاء الأوروبية وعضو مجموعة عمل جيمس ويب لعلوم تلسكوب الفضاء، في إشارة إلى الطريقة التي تعمل بها مرايا ويب على ثني الضوء لإنشاء التموجات: "الهيكل الأزرق السداسي هو قطعة مهمة بسبب الانعراج البصري عن النجم الساطع WR140 في هذه الصورة".

وأشار ماكوجرين إلى أن WR140 هو ما يسمى بنجم Wolf-Rayet، والذي يقذف الكثير من الهيدروجين في الفضاء ويميل إلى أن يكون محاطًا بالغبار الذي يمكن أن يتشكل في أصداف غريبة بواسطة نجم مصاحب.

كما أنه من المعروف أن هذه الأنواع من النجوم ضخمة للغاية، غالبًا ما تكون كتلة الشمس 15 مرة، وستحترق من خلال وقودها الأساسي بسرعة.

وتأتي هذه الصورة الأخيرة بعد وقت قصير من أول صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 385 سنة ضوئية من الأرض.

وكان استخدم التلسكوب كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التي يمكنها حجب ضوء النجوم المحيط لالتقاط صور ملحمية للكوكب الخارجي HIP 65426.