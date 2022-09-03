شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Neighborhoods.. ولماذا قرر فيس بوك إلغاءها فى الولايات المتحدة وكندا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع فيسبوك أنه أغلق ميزة محلية جديدة تسمى Neighborhoods والتي كان من المفترض أن توفر مساحة مخصصة لمساعدة الأشخاص على التواصل مع الجيران والمشاركة في مجتمعهم المحلي واكتشاف أماكن جديدة في الجوار.

وقال "فيس بوك" إنه أنهى اختباره لميزة Neighborhoods بداية من 1 أكتوبر، وحيث أصبحت الميزة غير متاحة بعد الآن، وقد تم طرح الميزة لأول مرة في كندا ثم في الولايات المتحدة.

وتعد Neighborhoods تجربة الاشتراك داخل تطبيق فيس بوك، لذلك تختار ما إذا كنت تريد الانضمام إلى Neighborhoods وإنشاء ملف تعريفي أم لا.

وكتب مدير المنتجات في فيس بوك في إحدى المجموعات: "عندما أطلقنا Neighborhoods، كانت مهمتنا هي التقريب بين المجتمعات المحلية، وتعلمنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال المجموعات"، وعندما أنشأ الأشخاص ملفات تعريف Neighborhoods، اختاروا إضافة الاهتمامات والأماكن المفضلة والسيرة الذاتية حتى يتمكن الأشخاص من التعرف عليها في دليل Neighborhoods.

لقد كتبوا منشورًا للتعريف بأنفسهم، وشاركوا في مناقشات حول منشورات من زملائهم الجيران، وأجابوا على أسئلة الحي في الخلاصة المخصصة، وقال "لقد بنينا أحياء لتكون آمنة وشاملة، مع إرشادات للأحياء للمساعدة في الحفاظ على التفاعلات بين الجيران ذات الصلة والطيبة."

وقال Facebook "يوجد في Neighborhoods مشرفون يستخدمون هذه الإرشادات لمراجعة المشاركات والتعليقات في خلاصة Neighborhoods".