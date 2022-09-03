شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب لن يعمل على هذه الهواتف بداية من أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث تطبيق واتس آب سيتوقف عن العمل على بعض هواتف آيفون اعتباراً من 24 أكتوبر المقبل، حيث ستتوقف أبل عن دعم تلك الهواتف قريباً.

وسيتوقف دعم واتس آب على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS 10 وiOS 11، وأشار التقرير إلى أن واتس آب بدأت فعلاً بتحذير مستخدمي آيفون الذين تعمل هواتفهم على النظامين المذكورين، وأرسل تطبيق المراسلة الأول عالمياً إشعاراً إلى المستخدمين يقول فيه إن التطبيق سيتوقف قريباً عن العمل على أجهزتهم.

وسيحتاج المستخدمون في هذه الحالة إلى تحديث هواتفهم للاستمرار باستخدام عملاق المراسلة دون أن تتوقف الخدمة أو تنقطع عنهم، وقالت واتس آب في صفحة مركز المساعدة التابعة لموقعها إن نظام iOS 12 أو الأنظمة الأحدث منه ستكون مطلوبة لمستخدمي آيفون للاستمرار باستخدام التطبيق

وفي المقابل، سيحتاج مستخدمي هواتف اندرويد نسخة 4.1 أو أحدث للاستمرار باستخدام التطبيق، ويمكن للمستخدم الذهاب إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرمجيات للحصول على أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS من أجل تحديثه هاتفه لكي يشغل تطبيق واتس آب، ولا يوجد الكثير من هواتف آيفون التي تشغل نظامي iOS 10 وiOS 11. وتشمل موديلات الهواتف التي ستتأثر بهذا التغيير كل من آيفون 5 وآيفون 5c.

أما الهواتف الأحدث فيمكنها أن تحصل على نسخة أحدث من نظام التشغيل لكي تظل قادرة على تشغيل واتس آب.