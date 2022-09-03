تعرف على خاصية Solo cut video المتوفرة لأول مرة في Honor 70 ؟

تلك الأيام تتنافس شركات الهواتف فيما بينها في تقديم المميزات الأكثر إثارة للمستخدمين! وتشتد المنافسة عندما تقرر إحدى الشركات باختيار ميزة غير مسبقة، لأن تكون رائدة في إضافتها من خلالها توفيرها في أحدث إصدارتها، كشركة ريلمي عندما قررت أن تكون الأولى في إًصدار هاتف realme GT Neo 3 ذا سرعة شحن 150 وات! وخاصية Solo cut video هي خاصية مهمة لتصوير الـ Vlog والتي قامت Honor بإضافتها لأول مرة في هاتف Honor 70، فما الذي ستقدمه هذه الخاصية؟ ومتى تبدأ باحتياجها؟ تابع المقالة لتتعرف على التفاصيل.

للتعرف على هذه الخاصية يجب أن أقوم بتعريفك على نوع تصوير متعارف في هذه الأيام لدى رواد التواصل الاجتماعي وهو تصوير الـ Vlog.

ما هو تصوير الـ Vlog؟

نوع من التسجيلات الحية أو المباشرة، التي يقوم الشخص بتصويرها والذي في هذه الحالة يدعى هذا الشخص بـ vlogger، ليتحدث فيها عن نفسه أو عن تجربة أو منتج للترويج له، ويقوم بمشاركة هذا المحتوى المرئي للجمهور الذي يخاطبه وهذا باختلاف الدوافع لتصوير الـ Vlog من كل شخص إلى آخر.

ما هي خاصية في هاتف Honor 70؟

عينين اثنين..على مشهد واحد! هي خاصية تُمكنك من تصوير الـ Vlog بشكل احترافي لأكثر من شخص في نفس الوقت وبشكلٍ منفصل! هل فهمت شيء؟ فلنفترض وجود شخصين في نفس المشهد، يقومان بأشياء سواء كانت متشابهة أو مختلفة، فهل يمكن تصوير هذين الشخصين وهما يقومان بما يفعلان في نفس الوقت؟ بالتأكيد! من خلال تصويرهم بهاتفين! ولكني أخبرك بأن خاصية Solo cut video تمكنك من فعل هذا الأمر بهاتف واحد فقط وهو Honor 70، والجدير بالذكر أنها مهمة للغاية.

هل خاصية Solo cut video مهمة لهذا الحد؟

في هذه الأيام مع تطور العالم وتغاير الأحداث وحب الأشخاص لمشاركة هذه الأحداث والتطورات والمشاهد، بل ومشاركة كل هذا بأكثر شكل مميز واحترافيّ، إذ يتنافس البعض في هذا حاليًا بشكلٍ تجاريّ، فيمكن الترويج للمنتجات أو للأماكن من خلال هذا النوع من التصوير، لذا كان على إحدى الشركات التفكير في إضافة هذه الميزة الهامة في إحدى الهواتف، والتي أضافتها Honor في هاتفها الجديد كليًا Honor 70 وأطلقت عليها إسم Solo cut video.

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