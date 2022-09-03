شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلاف المشاهدين ينتظرون بموقع إطلاق صاروخ ناسا للقمر مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لآلاف الأشخاص رؤية انطلاق التاريخ الجديد لرحلات القمر من جانب ناسا من موقع الإطلاق، حيث أعلنت وكالة ناسا أن مهمة القمر الأولى أرتميس Artemis I ستنطلق مساء اليوم، وهي المحاولة الثانية للوكالة بعد أن تم إلغاء المحاولة الأولى يوم الاثنين الماضى، وشاركت ناسا بفخر في إحاطة ما قبل الإطلاق بأن الاستعدادات النهائية للحالة الأساسية والمحرك قد اكتملت وأن الظروف الجوية تبدو مناسبة بنسبة 60% لنافذة الإطلاق فى الساعة 8:17 من مساء اليوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شهد يوم الاثنين الماضى توقفا في اللحظة الأخيرة بسبب قراءة من جهاز استشعار "سيئ" خيب أمل 200 ألف متفرج حول مركز كينيدي للفضاء الذين كانوا ينتظرون في جميع أنحاء المنطقة قبل شروق الشمس لمشاهدة الإطلاق.

كما قال مايك سارافين مدير مهمة أرتميس في بيان: "ليس هناك ما يضمن أننا سنغادر يوم السبت، لكننا سنحاول".

ويوجد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) وكبسولة أوريون حاليًا على Launchpad 39B في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا في انتظار فرصتها الثانية لرحلة أولى.

وإذا استمرت المهمة يوم السبت، فإن كبسولة أوريون المثبتة فوق الصاروخ ستقضي 37 يومًا في الفضاء، وتدور حول القمر من على بعد حوالي 60 ميلاً.

وستجرى الفرق بتعديل الإجراءات لتبريد المحركات، ويسمى أيضًا اختبار بدء التشغيل، قبل حوالي 30 إلى 45 دقيقة في العد التنازلي أثناء مرحلة الملء السريع للهيدروجين السائل للمرحلة الأساسية، وسيسمح هذا بوقت إضافي لتبريد المحركات إلى درجات حرارة مناسبة للإطلاق.