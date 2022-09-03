شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة تحطم مركبة الفضاء SMART-1 على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مركبة SMART-1 في عام 2003 وكانت أول مركبة فضائية أوروبية تذهب إلى القمر، كما كانت أيضًا المهمة الأولى لبرنامج يسمى Small Missions for Advanced Research in Technology، والذي كان عبارة عن سلسلة من المركبات الفضائية منخفضة التكلفة التي أطلقتها الوكالة الأوروبية لاختبار تقنيات الرحلات الفضائية الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه في 3 سبتمبر 2006، تحطم قمر أوروبي اسمه SMART-1 على القمر بعد رحلته الطويلة، ولم يكن هذا في الواقع كارثيًا كما يبدو، لأن المركبة الفضائية فعلت ذلك عن قصد.

كان الهدف الأساسي لـ SMART-1 هو اختبار شيء يسمى الدفع بالطاقة الشمسية الأولية، أو محرك كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية، وأثناء دورانها حول القمر لمدة عامين تقريبًا، بحثت عن جليد مائي ومواد كيميائية أخرى على سطح القمر.

وعندما ارتطمت بالقمر، تم ذلك أيضًا من أجل العلم، فشاهد علماء الفلك مرة أخرى على الأرض التأثير من خلال تلسكوباتهم ، على أمل أن يمنحهم ذلك بعض الأفكار حول ميكانيكا اصطدام النيازك.