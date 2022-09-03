شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تطبيق Parler لمتجر "Play Store".. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت Google أخيرًا لتطبيق الوسائط الاجتماعية Parler بالعودة إلى متجر Play الخاص به، بعد أن تمت إزالة التطبيق في يناير2021 لانتهاكه سياساته في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية.

وفي أبريل، وافقت أبل على عودة Parler إلى متجر التطبيقات، بعد التحسينات التي أدخلتها الشركة للكشف بشكل أفضل عن خطاب الكراهية وتعديله.

وغرد تطبيق Parler اليوم السبت "الأخبار الرئيسية: عدنا إلى متجر Google Play، نتمنى لك تحميلًا سعيدًا، مستخدمي Android"، وقال سام ليبوف ، رئيس قسم التكنولوجيا في بارلر، إنه أثناء تواجدنا بعيدًا عن Google Play ، "عملنا بجد لبناء تجربة مستخدم أكثر ثراءً وديناميكية".

وكتب ليبوف: "الآن هو الوقت المثالي للانضمام إلى بارلر وإعادة اكتشاف المنصة غير الحزبية حيث نمكن الناس من التحدث بحرية"، فيما كان Parler ، البديل عن Facebook و Twitter الذي يعتبر نفسه ملاذًا لحرية التعبير ، تمت إزالته من منصات التكنولوجيا الرئيسية في أوائل يناير في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية في 6 يناير.

وتم إزالة Parler من متاجر تطبيقات Apple و Google ، بالإضافة إلى Amazon Web Services ، التي كانت تستضيف منتج الشركة، وعلى صعيد أخر تواجه منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي تسمى Truth Social أيضًا مشكلات مماثلة مع روبوتات Apple و Google ، وتعمل الشركة الآن "بحسن نية مع Google" لاستعادتها إلى متجر Play Store.