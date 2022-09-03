شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف آيفون تحقق رقما تاريخيا وتتجاوز أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت هواتف آيفون رقماً قياسياً جديداً في مبيعاتها خلال الربع الماضي، حيث تجاوزت 50% من حصة السوق الإجمالية في الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها، وفقاً لتقرير جديد عن السوق نقله موقع 9to5mac.

وتمتلك أبل أيضاً نصيب الأسد من السوق العالمية بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية، إذ لديها 78% من حصة السوق الخاصة بالهاتف التي يتجاوز ثمنها 1000 دولار أمريكي.عند قياس إجمال حصة آيفون في السوق الأمريكية، فذلك لا يشير فقط إلى المبيعات الجديدة، بل يشمل هذا الأمر أيضاً إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية النشطة.

وتحدثت صحيفة فاينانشال تايمز عن هذه الخطوة التاريخية لآيفون، حيث قالت إن أبل تجاوزت الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد حيث أصبحت أكثر من نصف الهواتف الذكية المستخدمة في الولايات المتحدة، ما يعطي شركة أبل تفوقاً على نظام التشغيل المنافس لها حيث تسير باتجاه قطاعات تشمل القطاع المالي والصحي.

وتحقق هذا لأبل لأول مرة منذ إطلاق آيفون عام 2007، وقد حدث ذلك في الربع الثاني المنتهي في شهر يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة كاونتربوينت رسيرتش للأبحاث.

وقالت فاينانشال تايمز إن مبيعات الهواتف الجديدة متقلبة إلى حد كبير من فصل إلى آخر، حيث يعتمد ذلك على توقيت إطلاق الهواتف الذكية، لذلك فإن قاعدة الهواتف المثبتة النشطة تعتبر مقياساً أهم لمعرفة شعبية الهواتف.