شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء فى الوكالة الأوروبية يرد على الجدل المثار حول حقيقة مهمة أبولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت مهمة أرتميس التابعة لوكالة ناسا، التي تهدف لوضع البشر على القمر، إحياء نظرية مؤامرة قديمة مفادها أن بعثات أبولو الست لم تهبط على سطح القمر مطلقًا، لكن رائد من الوكالة الأوروبية ذهب إلى الفضاء أربع مرات نشر خطابا على تويتر ضد هؤلاء المكذبين قائلاً كل هذا يضيع الوقت الثمين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شارك توماس بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، الذي لديه 1.4 مليون متابع، على المنصة تصريحات تؤكد أن البشر ذهبوا إلى القمر خلال مهمة أبولو، مضيفا "وسنعود ''.

وكان تم تداول نظريات المؤامرة هذه منذ أن وضع نيل أرمسترونج من ناسا وألدرين أحذيتهما لأول مرة على القمر في عام 1969 ، حيث قال الكثيرون إن المهمة التاريخية وتلك التي تلتها تم تصويرها بالفعل في استوديو سينمائي.

ويرد بيسكيه على مثل هذه المزاعم، مشيرًا إلى أنه لن يقنع الناس بأن عمليات الهبوط قد حدثت "لأنها حدثت بالفعل".

وأضاف في تغريدة: "إنه موجود في جميع أنحاء الويب، والرجال لا يستمعون بأي حال، إنهم يتحدثون عن الحقيقة لكنهم يختارون الأشياء التي تناسبهم ويتجاهلون البقية".

كما أنه من المقرر أن تطلق ناسا المرحلة الأولى من مهمتها Artemis، والتي سترسل نظام الإطلاق الفضائي (SLS) وكبسولة أوريون غير المأهولة إلى الفضاء للرحلة الأولى من البرنامج القمرى.

وستقضي الكبسولة ستة أسابيع في التحليق حول القمر قبل أن تسقط في المحيط الهادئ.

كما أنه من المفترض أن تختبر Artemis I التكنولوجيا قبل إرسال البشر على نفس المسار في مهمة Artemis 2 لعام 2024، وبعد ذلك بعام، تخطط ناسا لوضع حذاء بشري على القمر.