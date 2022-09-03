شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صراع فضائى بين أمريكا والصين حول مواقع الهبوط على القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الصين والولايات المتحدة مواقع هبوط محتملة متداخلة في القطب الجنوبي للقمر، حيث قد ينتهي الأمر بالمنافسين إلى التنافس على موارد القمر المحدودة في السنوات المقبلة، فحددت وكالة ناسا في وقت سابق من هذا الشهر 13 موقع هبوط محتمل لمهمة أرتميس 3 Artemis المأهولة، والتي من المقرر إجراؤها حاليًا في أواخر عام 2025 وستكون المرة الأولى التي يطأ فيها الأمريكيون على سطح القمر منذ نصف قرن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحدد كل من مهمة Artemis 3 و Chang’e-7 الصينية المواقع القريبة من فوهات شاكلتون وهاوورث ونوبيل كمناطق هبوط محتملة.

كما أن مهمة Chang'e-7، التى تم تسميتها على اسم إلهة القمر الصينية، ستكون غير مأهولة وستتألف من مركبة مدارية ومسبار وعربة جوالة، ومن المقرر أن تكون عام 2024.

كما أن المواقع المتداخلة هي جزئيًا نتيجة تلك المنطقة من الارتفاع العالي للقمر والإضاءة الجيدة والقرب من الحفر المظللة التي قد تحبس الجليد المائي، وفقًا لـ SpaceNews، التي أبلغت أولاً عن التداخل.

وكانت بدأت إدارة أوباما شيئًا يسمى حوار الفضاء المدني بين الولايات المتحدة والصين في 2015، والذي سمح بمناقشة مسائل الفضاء؛ التي استمرت في إدارة ترامب.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية للمنفذ الفضائي: "آخر حوار حول الفضاء المدني بين الولايات المتحدة والصين كان في عام 2017، لا توجد خطط حاليًا لحوار مدني آخر حول الفضاء، وإذا تمت جدولة حوار مدني حول الفضاء، فستعلن الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

وأضاف: "لقد عملنا وسنواصل الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين، بما في ذلك بشأن قضايا سلامة الرحلات الفضائية".