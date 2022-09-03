شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات الهواتف الذكية الراقية عالميا بنسبة 8% .. أبل في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أن متوسط ​​سعر البيع في سوق الهواتف الذكية العالمية المتميزة (400 دولار وما فوق) نما بنسبة 8% (على أساس سنوي) ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 780 دولارًا في ربع يونيو من هذا العام.

واستحوذت Apple على 57% من مبيعات سوق الهواتف الذكية المتميزة ، بينما تجاوزت شركة صينية المركز الثالث لتصبح أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية المتميزة لأول مرة.

وكان هذا مدفوعًا بنمو المبيعات بنسبة 94٪ (على أساس سنوي) في قطاع السعر البالغ 1000 دولار وما فوق، وفيما يتعلق بالمبيعات ، استمر السوق المتميز في التفوق على أداء سوق الهواتف الذكية العالمي الشامل للربع التاسع على التوالي ، وفقًا لتقرير Counterpoint Research.

وساهم هذا القطاع وحده في أكثر من ربع مبيعات الهواتف الذكية المتميزة وأكثر من خمس عائدات الهواتف الذكية العالمية في الربع الثاني من عام 2022، وقال المحلل الكبير فارون ميشرا :"نظرًا لأن 5G أصبحت أكثر انتشارًا ، يقوم المستهلكون بترقية أجهزتهم، وهذا أمر مهم بشكل خاص ، حيث تقوم قاعدة كبيرة مثبتة من مستخدمي iPhone المتميزين بالترقية إلى 5G، نمت مبيعات Apple بنسبة 114 في المائة على أساس سنوي ، واستحوذت على أكثر من 78% من السعر 1000 دولار وما فوق.

يستخدم المستهلكون الذين لم تتأثر مواردهم المالية بالوباء الدخل الإضافي المتاح الناتج عن تقييد السفر لشراء أجهزة أكثر تكلفة ، بما في ذلك الهواتف الذكية، ونظرًا لتأثر مستويات الأسعار المنخفضة بشكل أكبر بالضغوط التضخمية ، زادت مساهمة إيرادات السوق المتميزة في سوق الهواتف الذكية بشكل عام إلى 60٪ في الربع الثاني من 58٪ في الربع الأول من هذا العام.