شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستخدم شاشات OLED "مختلطة" فى أجهزة iPad المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل لا تفكر في استخدام شاشات OLED العادية في أجهزة iPad المقبلة، والذي لن يتم إصدارها قبل عام 2023، وذلك وفقًا لتقارير The Elec، حيث تخطط الشركة لاستخدام شاشة عرض "مختلطة" ، ومع ذلك لن تكون هذه التكنولوجيا متاحة فى أى وقت قريبًا.

أنواع مختلفة من شاشات OLED هناك نوعان من شاشات OLED - شاشات OLED الصلبة والمرنة، ففي البداية ، استخدم المصنعون شاشات OLED الصلبة ، والتي تأتي مع طبقة زجاجية سفلية، وفي وقت لاحق ، بدأت معظم الهواتف الذكية ، بما في ذلك أجهزة iPhone ، في استخدام أفلام بوليميد (للألواح المرنة) واستبدلت الألواح الزجاجية.

ووفقًا للتقرير، تعتبر أفلام البولي أميد أكثر فائدة لأن المادة ليست أرخص وأسهل في الإنتاج فحسب ، بل إنها أيضًا خفيفة ومرنة. كانت هذه الشاشات مفيدة للشاشات المنحنية والقابلة للطي ، كما تم استخدامها لأجهزة iPhone الحديثة أيضًا.

مشكلة شاشات OLED المرنة يذكر التقرير أن شاشات OLED المرنة تواجه مشكلات في توسيع نطاقها لتناسب شاشات أكبر لأن عملية الإنتاج قد تترك تجعدًا (صغيرًا ، لكنه مرئي) على الشاشة، لذلك ، يقال إن شركة آبل تخطط لاستخدام لوحات OLED "الهجينة" والتي ستكون مزيجًا من تقنيات لوحة OLED الصلبة والمرنة ، كما يزعم التقرير، وتحتوي لوحة OLED الهجينة على ركيزة زجاجية (صلبة) وغطاء رقيق (مرن) أيضًا.

وفقًا للتقرير ، يتم تصنيع ألواح OLED المرنة من خلال طلاء ركائز زجاجية مع البوليميد في شكل سائل. رواسب البوليميد أعلى الركيزة الأصلية وبعد ذلك يتم إزالة الزجاج من خلال الليزر الذي يترك وراءه ركيزة بلاستيكية مصنوعة من البوليميد المتصلب. يذكر التقرير أن بعض أجزاء البوليميد قد تتجعد بفعل الحرارة الناتجة عن عملية إزالة الليزر.

تحتوي شاشات OLED المستخدمة في أجهزة iPhone أيضًا على تجاعيد ، لكنها صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة، ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أن هذه التجاعيد قد تصبح مرئية عند استخدامها لشاشات أكبر من 10 بوصات.