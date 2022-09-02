الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد البلاد، غدا السبت، أجواء غائمة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، الشرقية والغربية ومشمسة على باقي المحافظات.

طقس الغد حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، نهارا، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، المنشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى أجواء حارة على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وليلا، طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وكان الطقس قد شهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة عن معدلاته السابقة مع نشاط ملحوظ للرياح يساعد في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.

شبورة صباحية على الطرق السريعة

قالت الأرصاد إن معدلات الرطوبة العالية تسببت في تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.. وبالتالي يجب على قائدي المركبات توخى الحذر أثناء القيادة.

معدلات الرطوبة النسبية

القاهرة والوجه البحرى. 80-85

السواحل الشمالية 90-95

جنوب سيناء 65-75

شمال الصعيد 45-50

جنوب الصعيد 30-35

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة العظمى 33، المحسوسة 35، الصغرى 24

العاصمة الإدارية العظمى 34 ،المحسوسة 36، الصغرى 26

الإسكندرية العظمى 31، المحسوسة 34، والصغرى 24

مطروح العظمى 29، المحسوسة 32، الصغرى 24

شرم الشيخ العظمى 39 ، المحسوسة 42، الصغرى 29

الغردقة العظمى 37، المحسوسة 40، الصغرى 28

أسيوط العظمى 36 المحسوسة 38، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40، المحسوسة 42، الصغرى 26

قنا العظمى 41، المحسوسة 42، الصغرى 27

الأقصر العظمى 42، المحسوسة 43، الصغرى 29

أسوان العظمى 43، المحسوسة 44، الصغرى 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي انحاء البلاد...