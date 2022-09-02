شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة المدارية القمرية الكورية الجنوبية "Danuri" تخضع لمناورة "المسار الحرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون إنه كان من المقرر أن تخضع المركبة الفضائية الكورية الجنوبية غير المأهولة "Danuri" لمناورة المسار الحرج للسفر نحو القمر فى أول مهمة قمرية للبلاد.

وقد تم إطلاق Danuri ، المعروف أيضًا باسم كوريا الجنوبية Pathfinder Lunar Orbiter ، الشهر الماضي على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من محطة كيب "كانافيرال" للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية في أول مهمة فضائية لكوريا الجنوبية خارج مدار الأرض.

وبحسب التقرير فإن المركبة المدارية في طريقها حاليًا إلى القمر في مسار النقل الباليستي القمري - والذي يأخذ المركبة نحو الشمس قبل أن تعود إلى مدار القمر في ديسمبر المقبل، وعلى الرغم من أن المسار أطول بكثير من السفر مباشرة نحو القمر ، إلا أنه يسمح بمزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود لأنه يستخدم جاذبية الشمس للسفر ، حسب وكالة أنباء يونهاب.

ووفقًا للمعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI) الذي تديره الدولة ، كان من المقرر أن يقوم دانوري بمناورة تصحيح المسار (TCM) ، حيث سيتم تعديل اتجاه دانوري وموقعه وسرعته للعودة إلى القمر.

وقال تشو يونغ هو ، رئيس فريق عمليات مهمة دانوري في كاري ، إن مناورة تصحيح المسار ستكون بمثابة "دور الجسر" في رحلة المركبة المدارية التي تمتد من الأرض إلى الشمس ثم إلى القمر، سيتمكن المهندسون من التحقق من نجاحه بعد 48 ساعة.