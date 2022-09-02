كيفية تصوير النجوم باستخدام كاميرا الهاتف

تصوير النجوم بكاميرا الهاتف..إذا كنت من محبي الفضاء وما يحتويه من نجوم وكواكب، هل فكرت يومًا بتوثيق رؤياكَ لأيًا مما يظهر في السماء؟ أحيانًا تظهر الكواكب ودائمًا يكون هناك نجوم، وهناك تلك الأوقات التي يزداد فيها عدد النجوم في السماء، بل وهناك ما لا تستطيع عيناك أن تراه، ولكن قد تفعل كاميرا هاتفك! فهل علمت من قبل أنه يمكنك التقاط بعض الصور للنجوم من خلال كاميرا الهاتف؟ تابع هذه المقاله لتعرف كيف..

لتصوير النجوم فأنت بحاجة لأن تتعرف على كيفية التصوير باستخدام الوضع الإحترافي أو الـ pro mode في كاميرا هاتفك، والذي تحدثنا عنه من قبل في مقالٍ خاص سأترك لك رابطه أسفل هذه الفقرة، الوضع الإحترافي يحتوي على العديد من الأدوات الهامة لتصوير النجوم والتي ستعرف الأهم منها على النحو التالي:

Iso : وهي المتحكمة في كمية الضوء الداخلة لعدسة كاميرا الهاتف.

: وهي المتحكمة في كمية الضوء الداخلة لعدسة كاميرا الهاتف. S: هي المتحكمة في سرعة الغالق، أي الوقت الذي يستغرقه غالق كاميرا الهاتف حتى يلتقط الصورة.

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خطوات تصوير النجوم باستخدام كاميرا الهاتف:

عليك اختيار أبعد نقطة عن أضواء المدينة أو الأضواء المحيطة عامة؛ فكلما كان المحيط مظلم، وكلما كان أبعد عن سطح الأرض، كلما التقطت كاميرا هاتفك صورة أفضل للنجوم.

يجب أن يكون هناك مثبت للتصوير أو tripod، لكي لا يتعرض الهاتف للاهتزاز؛ ففي حالة تصوير النجوم أقل حركة للهاتف ستسبب الإخفاق في التصوير بنجاح.

ماذا إذا لم يتوفر tripod؟ يمكن أن تستعن بأي شيء يمكن أن يساعدك في تثبيت الهاتف ضد الحركة، كأن تسنده على شيء موجهًا إياه للسماء.

يمكن أن تستعن بأي شيء يمكن أن يساعدك في تثبيت الهاتف ضد الحركة، كأن تسنده على شيء موجهًا إياه للسماء. هل عليّ فعل شيء آخر؟ وصل هاتفك بإحدى السماعات السلكية التي تختوي على ازرار لتعليه وخفض الصوت لتستخدم هذه الأزار كأداة للتحكم عن بعد للضغط عليها وبدء التصوير، هذا لأن ضغط على زر الهاتف أو لمسك للهاتف قد يسبب حركة بسيطة، وتلك الحركة تلتقطها الكاميرا بنسبة كبيرة وتسبب في تلف الصورة الملتقطة.

وصل هاتفك بإحدى السماعات السلكية التي تختوي على ازرار لتعليه وخفض الصوت لتستخدم هذه الأزار كأداة للتحكم عن بعد للضغط عليها وبدء التصوير، هذا لأن ضغط على زر الهاتف أو لمسك للهاتف قد يسبب حركة بسيطة، وتلك الحركة تلتقطها الكاميرا بنسبة كبيرة وتسبب في تلف الصورة الملتقطة. لماذا تتسبب أقل حركة للهاتف بإتلاف الصورة الملتقطة؟ لأن الهاتف حينئذٍ يلتقط أقل حركة ممكنة بسبب فتح الغالق لأكبر وقت ممكن واستقباله لكل الضوء والحركة..وذلك ستتعرف عليه تاليًا.

قبل أي شيء مما سبق..تكون قد فتحت كاميرا الهاتف ثم وضع الإحتراف، وعليك أن تضبط وضع الإحتراف كما يلي:

الـ iso:

تحرز أن تكون على أقل درجة، أقل درجة غالبًا تكون 100، ولكن أحيانًا تحتاج لأن تكون 200 لتستقبل القليل من الضوء لإظهار النجوم، فالنجوم بحد ذاتها هي مصدر ضوء، واحيانًا تحتاج لإلتقاط ضوئها لأن ترفع درجة الـ iso ، لذا عليك التجربة بين الأرقام ما بين 100/300 حتى تصل للقطة الأفضل بحسب الجو المحيط بك.

الـ s(shutter):

يفضل أن تكون على أعلى مدة ممكنة، وأعلى مدة غالبًا تكون 32

وما معنى أن تختار 32؟ هذا يعني اختيارك لأن يظل الغالق مفتوحًا لمدة 32 ثانية! ولهذا أخبرتك سابقًا أن تحذر من تحرك الهاتف أو تحرك أي جسم أمامه.

لذا..ما بين 10 ثوان/ إلى 32، هذه هي الأرقام التي عليك التجربة فيما بينها حتى تصل للتجربة الأفضل من بينها بحسب الجو المحيط بك، المهم أن تكون قد عرفت ما هو الأفضل، والأهم بعد كل ذلك هو أن تكون صبورًا حتى تحصل على الصورة الأفضل من بينهم فلا تضيع مجهودك هباءًا، ويجب أن تعرف أن كاميرات الهواتف ذات قدرات متفاوته بحسب نوع الهاتف وفئته، فهناك هواتف يمكن أن تلتقط صور رائعة للنجوم وهواتف أقل روعة، فقط يعتمد الأمر على مدى جودة كاميرا هاتفك.

صور للنجوم باستخدام كاميرا الهاتف: