شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تصنع الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، أن أداة على متن المركبة الجوالة المثابرة التابعة لناسا يمكنها تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين على سطح المريخ بنفس معدل شجرة صغيرة على الأرض، ونجحت تجربة استخدام موارد المريخ في الموقع، أو " MOXIE ''، في إنتاج الأكسجين من الغلاف الجوي الغني بثاني أكسيد الكربون للكوكب الأحمر منذ فبراير 2021، عندما هبطت المثابرة لأول مرة على سطح المريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science Advances أن MOXIE قادر على إنتاج الأكسجين في مجموعة متنوعة من الظروف الجوية، بما في ذلك أثناء النهار والليل، وخلال مواسم المريخ المختلفة.

كما أنه في كل من الدورات التجريبية السبعة، وصلت الأداة إلى هدفها المتمثل في إنتاج ستة جرامات من الأكسجين في الساعة، تقريبًا نفس معدل إنتاج شجرة متواضعة على الأرض.

يؤكد الباحثون أنه يمكن إرسال نسخة موسعة من MOXIE إلى المريخ قبل مهمة بشرية، لإنتاج الأكسجين باستمرار بمعدل عدة مئات من الأشجار، وبهذه السعة، يجب أن يولد النظام ما يكفي من الأكسجين لدعم البشر بمجرد وصولهم، وتزويد الصاروخ بالوقود لإعادة رواد الفضاء إلى الأرض.

يُعرف حصاد واستخدام مواد كوكب ما مثل ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأكسجين أو الموارد الأخرى التي كان من الممكن نقلها بطريقة أخرى باسم "استخدام الموارد في الموقع".

قال نائب الباحث الرئيسي في MOXIE البروفيسور جيفري هوفمان، من قسم الملاحة الجوية والفضائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "هذا هو أول عرض لاستخدام الموارد فعليًا على سطح جسم كوكبي آخر، وتحويلها كيميائيًا إلى شيء سيكون مفيدًا لمهمة بشرية".

كما أن الإصدار الحالي من MOXIE صغير من حيث التصميم، من أجل أن يتناسب مع المثابرة، وقد تم تصميمه لفترات قصيرة، حيث يبدأ التشغيل ويغلق مع كل شوط، اعتمادًا على جدول استكشاف المسبار ومسؤوليات المهمة، وفي المقابل، سيشمل مصنع الأكسجين وحدات أكبر تعمل بشكل مثالي بشكل مستمر.

وعلى الرغم من التنازلات الضرورية في التصميم الحالي، فقد أظهر الجهاز أنه يمكن بشكل موثوق وفعال تحويل الغلاف الجوي للمريخ إلى أكسجين نقي، حيث يقوم بذلك عن طريق سحب هواء المريخ أولاً من خلال مرشح ينظفه من الملوثات.