شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يلتقط أول صورة لكوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا أول صورة له على كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 385 سنة ضوئية من الأرض، والتي تُظهر تفاصيل لم يتم الكشف عنها من قبل، حيث استخدم التلسكوب كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التي يمكنها حجب ضوء النجوم المحيط لالتقاط صور ملحمية للكوكب الخارجي HIP 65426.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف العالم الغريب لأول مرة في عام 2017 بواسطة التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، لكن الأطوال الموجية الطويلة تم حظرها بواسطة الغلاف الجوى للأرض.



لقطات جيمس ويب

واستطاع التلسكوب العملاق التقاط لقطات مباشرة للكوكب يمكن للفلكيين معالجتها لإزالة ضوء النجوم وكشف الكوكب.

وقال أرين كارتر، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، الذي قاد تحليل الصور، وصف العملية بـ "التنقيب عن كنز الفضاء".

ويبلغ عمر الكوكب الخارجي من 15 إلى 20 مليون سنة فقط، وهو أصغر بكثير من كوكب الأرض الذي يبلغ عمره 4.5 مليار سنة.

كما أنه يقع خارج نظامنا الشمسي، لكن ناسا تلاحظ أنه عملاق غازي بدون سطح صخري وبالتالي لا يمكنه استضافة الحياة.

واكتشف علماء الفلك الكوكب في عام 2017 باستخدام أداة SPHERE في التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي والتقطوا صورًا له باستخدام موجات الأشعة تحت الحمراء القصيرة.

وتعد تقنية ويب قادرة على التقاط أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء الأطول دون انقطاع لأن التلسكوب يحلق في الفضاء.

ويحلل الباحثون المشاركون في الاكتشاف حاليًا البيانات لكتابة ورقة سيتم تقديمها للمراجعة، ونظرًا لأن HIP 65426 b يبعد حوالي 100 مرة عن نجمه المضيف عن الأرض عن الشمس، فهو بعيد بدرجة كافية عن النجم بحيث يمكن لويب بسهولة فصل الكوكب عن النجم في الصورة.