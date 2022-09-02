شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكسيوم سبيس وناسا يتفقان على إرسال طاقم ثانٍ إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة أكسيوم سبيس Axiom وناسا على إرسال طاقم ثانٍ من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، وتنظم شركة الفضاء ومقرها هيوستن تلك الرحلة، وهي جهد مشترك مع SpaceX يسمى Ax-2 والذي سيرسل أربعة أشخاص إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 10 أيام تقريبًا.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، أعلنت وكالة ناسا أنها وAxiom تستهدفان ربيع 2023 للمهمة المقبلة، وكشف التحديث أيضًا أن المنظمتين قد وقعتا "أمر مهمة" لـ Ax-2، موضحًا بعض تفاصيل الرحلة.

وتحصل أكسيوم على خدمات ناسا مثل إمدادات الطاقم، وتسليم البضائع إلى الفضاء، والتخزين والموارد الأخرى في المدار للاستخدام اليومي.

ويستوعب الطلب أيضًا ما يصل إلى أسبوع طوارئ إضافي على متن المحطة الفضائية" ، وفقًا لمسؤولي ناسا في التحديث.

يحدد الطلب أيضًا القدرات التي ستحصل عليها ناسا من اكسيوم، بما في ذلك عودة العينات العلمية التي يجب أن تظل باردة أثناء نقلها إلى الأرض، وعودة خزان نظام إعادة شحن النيتروجين / الأكسجين (NORS)، والقدرة على العودة في اللحظة الأخيرة من حقيبتين لنقل البضائع وما يصل إلى 10 ساعات من وقت قائد مهمة رائد فضاء خاصة خلال مهمة راسية لإكمال علوم ناسا أو أداء مهام لناسا.

سيطلق رواد فضاء Ax-2 الأربعة فوق صاروخ SpaceX Falcon 9 وركوب كبسولة Dragon من وإلى المحطة الفضائية، كما فعل طاقم Ax-1.

وقالت شركة أكسيوم إن قائد المهمة سيكون رائد فضاء سابق في ناسا ومستشار أكسيوم الحالي بيجي ويتسون، وهو رائد فضاء سابق في تسجيل الأرقام القياسية، وسيشغل المستثمر جون شوفنر المقعد الثاني، ولم تكشف اكسيوم عن هويات اثنين من أفراد الطاقم المقترحين.