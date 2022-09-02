شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SmartThings خاصية الأحلام.. سامسونج تعرض تكنولوجيا تتحكم فى الأجهزة من الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل حلمت يومًا بتقنية تساعدك على إطفاء النور قبل النوم دون أن تتحرك من سريرك؟ هل امتد حلمك ذات مرة لتشغيل الغسالة أو إطفائها وأنت خارج المنزل؟ هل صادفت فى يوم حار أن تمنيت أن يتم تشغيل التكييف قبل وصولك للمنزل حتى تعود لتجد الغرفة باردة؟ كل هذه الأحلام أصبحت واقعًا يمكنك الاستفادة منه من خلال خاصية SmartThings، وهي أحدث تقنية عرضتها شركة سامسونج خلال معرض إيفا برلين، للتحكم في الأجهزة الذكية للشركة أو لغيرها من الشركات من خلال الموبايل.

وقال أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، إن الشركة حريصة على المشاركة سنويًا بمعرض إيفا برلين 2022- وهو أكبر معرض للإلكترونيات في العالم- وتركز في دورة العام الحالي على SmartThings، وهي واحدة من استراتيجيات سامسونج خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأوضح "جعفر" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مفهوم SmartThings قائم على الربط بين الأجهزة والمنتجات المختلفة، ولا يقتصر هذا الربط على أجهزة سامسونج فقط بل يمتد للأجهزة الأخرى، على سبيل المثال الربط بين جهاز الهاتف المحمول والتابلت معًا، وتوصيلهم بساعة المحمول، كما تتضمن هذا المفهوم إمكانية الربط بين المنتجات المرئية مثل توصيل الشاشة بالسماعات، لتوفير متعة للمشاهدين.

وشرح أحمد جعفر، كيفية يقدم مفهوم SmartThings التحكم في أجهزة مختلفة، حيث يتيح هذا المفهوم التحكم في شاشة التليفزيون، والتكييف، والغسالة، والثلاجة طالما كل الأجهزة تدعم خاصية SmartThings يمكن توصيلها معًا من خلال الموبايل في جميع أجهزة سامسونج أو أي أجهزة أخرى مثل حلول الإضاءة، تمنح الخاصية أيضًا التحكم في الإضاءة والستائر من خلال تطبيق SmartThings، كذلك يمكن للمستخدم التمتع بهذه الخاصية من خارج المنزل.