شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. "أبل" تنجح فى تسوية دعوى قضائية بشأن التطبيقات المقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل بتسوية الدعوى القضائية التى رفعها أحد مطوري التطبيقات بشأن رفض App Store وعمليات الاحتيال، وحدد المدعي مهندس Pinterest السابق ، Kosta Eleftheriou مؤخرًا "بعض عمليات الاحتيال الأكثر فظاعة في App Store" ، وفقًا لتقارير TechCrunch.

واتهم Eleftheriou بأن شركة التكنولوجيا العملاقة "رفضت بشكل غير عادل" تطبيقه الأصلى من متجر التطبيقات والذي تم استهدافه لاحقًا من قبل المحتالين مما أدى في النهاية إلى خسارة إيرادات شركته Kpaw.

ما هي الادعاءات ضد شركة آبل

اتهم Eleftheriou شركة أبل برفض تطبيق لوحة مفاتيح FlickType لساعة أبل Watch الأصلي من متجر التطبيقات، وعلى العكس من ذلك ، وافق عملاق التكنولوجيا على تطبيقات لوحة مفاتيح منافسة أخرى تستخدم إصدارًا مدمجًا من لوحة مفاتيح FlickType للنشر على متجر التطبيقات ، كما تدعي الدعوى القضائية.

وعلاوة على ذلك ، يبدو أيضًا أن أبل قد تناقضت مع الادعاء بأن لوحة مفاتيح FlickType تقدم "تجربة مستخدم سيئة" ، بينما كان فريق مراجعة التطبيقات بالشركة يسمح "بنفس التقنية عند دمجها في تطبيقات أخرى مثل Nano for Reddit و Chirp for Twitter ، وأضافت الدعوى: WatchChat لـ WhatsApp و Lens for Instagram.

وتشير الدعوى أيضًا إلى أنه عندما تمت الموافقة أخيرًا على تطبيق لوحة المفاتيح الخاص به لمتجر App Store ، فإن نجاحه المبكر جعله هدفًا للمحتالين لإطلاق تطبيقات منافسة أقل قابلية للاستخدام والتي تم "تعزيزها من خلال التقييمات والمراجعات الوهمية".

وقال المطور إن هذا تسبب في انخفاض إيرادات FlickType من 130 ألف دولار في شهرها الأول إلى 20 ألف دولار فقط حيث بدأ المستهلكون في اختيار البدائل "الأفضل تصنيفًا".

وفقًا للتقرير ، يشعر العديد من المطورين بخيبة أمل ليس فقط بسبب الحاجة إلى دفع عمولات أبل على مبيعاتهم (وهو أمر رفعت عليه Epic Games دعوى قضائية) ولكن أيضًا كيف يسمح نموذج App Store للمحتالين بجني الأرباح من الأعمال الأصلية للمطورين الشرعيين.