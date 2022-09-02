شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا المركبة الفضائية "شنتشو-14" الصينية يكملان أول أنشطتهما خارج المركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الصينية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، إن رائدا الفضاء الصينيين تشن دونغ، وليو يانغ، أكملا أنشطتهما خارج المركبة، وعادا إلى الوحدة المختبرية بمحطة الفضاء الصينية "ونتيان".



أحد رواد الفضاء الصينيين

كانت هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها رواد الفضاء الصينيون مقصورة غرفة معادلة الضغط فى الوحدة "ونتيان"، بمساعدة ذراعها الميكانيكية الصغيرة، لتنفيذ الأنشطة خارج المركبة، حسبما قالت الوكالة، التى أعلنت نجاح مهمة اليوم، بحسب موقع وكالة "شينخوا" الصينية.



المركبة الفضائية

عاد رائدا الفضاء إلى الوحدة المختبرية فى الساعة 0:33 صباحا (بتوقيت بكين) بعد حوالى ست ساعات من الأنشطة خارج المركبة، وفى ظل التنسيق بين الفضاء والأرض، والتنسيق مع رائد الفضاء تساى شيوى تشه داخل الوحدة المختبرية، أكمل الثنائى تشن دونغ وليو يانغ سلسلة من المهام، من بينها تركيب مجموعة المضخات الممتدة لوحدة "ونتيان" المختبرية، ورفع الكاميرا البانورامية للوحدة، والتحقق من القدرة على الانتقال المستقل والعودة الطارئة إلى المركبة الفضائية.



رائد الفضاء الصينى

وقالت الوكالة إن الأنشطة خارج المركبة اختبرت قدرة التعاون بين رواد الفضاء والذراع الميكانيكية الصغيرة، واختبرت وظيفة وأداء مقصورة غرفة معادلة الضغط فى الوحدة "ونتيان" ومعدات الدعم المتعلقة بالأنشطة خارج المركبة، وأطلقت الصين سفينة الفضاء "شنتشو-14" فى 5 يونيو، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، إلى مجموعة محطتها الفضائية فى مهمة تستغرق ستة أشهر.