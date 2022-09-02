شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسؤول بسامسونج يكشف: إنتاج أحدث التليفزيونات بالعالم من مصنع الشركة فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عصمت رئيس قطاع التليفزيون بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، إن الشركة عرضت فى جناحها بمعرض إيفا برلين 2022- وهو أكبر معرض للإلكترونيات في العالم- أحدث ابتكاراتها من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف، والتي نالت قبول واستحسان زوار المعرض لما تقدمه من أحدث تكنولوجيا مع مراعاة البيئة وتخدم احتياجات المستهلكين.

واستعرض "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركة سامسونج بجناح في معرض إيفا برلين 2022، أبرز ابتكارات الشركة في مجال الأجهزة المرئية، حيث تنفرد سامسونج بعرض أحدث إصدارات الأجهزة المرئية بتقنية 8k، وهي التقنية المستخدمة في تصوير الأحداث الرياضية الكبرى في العالم، مما يتطلب ضرورة اقتناء المستهلكين لأجهزة تدعم هذه التكنولوجيا حتى يستمتع بمشاهدة الأحداث المنتظرة خلال الفترة المقبلة.



تليفزيون The Freestyle ينقل الصور على الحائط

وقال محمد عصمت، إن شركة سامسونج بتطرح أجهزة بتقنية 8k في مصر في الوقت نفسه الذي تطرحها في السوق العالمي، نظرًا لوجود مصنع ضخم للشركة في محافظة بني سويف يسهم في سرعة إنتاج هذه الأجهزة محليًا وطرحها في الأسواق لتوفيرها للمستهلك المصري في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر على التليفزيونات فقط بل يمتد كذلك إلى أجهزة العرض المرئية مثل أجهزة The Freestyle The Frame.

وشرح رئيس قطاع التليفزيون بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، أبرز مزايا تليفزيون The Frame، بدايةً من إطار خارجي قابل للتخصيص ليناسب ديكور المنزل، وتحول التليفزيون إلى لوحة قماشية عند إيقاف تشغيله، منوهًا في هذا الصدد إلى أن التليفزيون يعرض أكثر من 1400 صورة، إضافة إلى تطوير الشاشة من خلال تطوير تكنولوجيا حتى لا تعكس الإضاءة، وبالتالي تظهر على الشاشة بوضوح، وهو ما انعكس على معدلات البيع وزيادة رضاء المستهلكين.



ألوان تليفزيون سامسونج The Freestyle

وأشار محمد عصمت، إلى أن شركة سامسونج أعادت طرح تليفزيون The Freestyle في جناح الأجهزة المرئية بمعرض إيفا برلين، والذي يجمع بين التليفزيون والبروجكتور، والذي يتميز بسهولة النقل والحركة في أي مكان مما ييسر للعملاء نقل الجهاز في أي مكان لتحسين جودة حياة المستهلكين، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات المواطن المصري.