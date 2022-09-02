بعد طول انتظار.. تويتر تتيح ميزة تعديل التغريدات لهذه الفئة

الشارقة - اميمة ياسر - تطرح شركة تويتر، خلال الأسابيع المقبلة، زر التعديل الذي طال انتظاره.

لاختيار مشتركي "Twitter Blue" ، ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإجراء تغييرات على التغريدات لمدة تصل إلى نصف ساعة بعد نشرها، وفقاً لموقع gadgets360.

ستعرض التغريدة المعدلة مؤشرات للكشف عن تعديل التغريدة، وهذا سيتمكن المستخدمون من رؤية التغريدة الأصلية، إلى جانب التغييرات اللاحقة، وفقًا للشركة.

يتم حاليًا اختبار زر التحرير، وسيتم طرحه على مستخدمي "Twitter Blue" خلال الأسابيع المقبلة، تقول الشركة أنه سيتم اختبار الميزة في بلد واحد قبل توسيعها إلى مناطق أخرى.

"Twitter Blue" هي خدمة الاشتراك المتميزة للشركة التي توفر للمستخدمين وظائف إضافية، وإمكانية الوصول إلى الميزات القادمة قبل المستخدمين الآخرين، وسيسمح زر التعديل للمستخدمين بإجراء تغييرات على تغريداتهم في غضون 30 دقيقة، وإصلاح الأخطاء الإملائية بسرعة أو إضافة علامات مفقودة، وفقًا لتويتر.