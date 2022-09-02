- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشيله فى جيبك وتاخده أى مكان.. شاهد تليفزيون سامسونج The Freestyle وزنه أقل من كجم والان مع تفاصيل الخبر
محمد عصمت رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج يحمل جهاز سامسونج الجديد
وفي هذا الصدد قال محمد عصمت رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، إن تليفزيون The Freestyle، يعد طفرة في عالم الأجهزة الإلكترونية، حيث يجمع بين التليفزيون و"البروجكتور" في جهاز واحد، مستعرضًا أبرز مزايا الجهاز الجديد، والذي يتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل أقل من كيلو جرام، مما ييسر سهولة اصطحابه مع العميل في أي مكان، والاستمتاع بالمشاهدة على الشاشة الكبيرة في أي وقت وأي مكان، من خلال بطارية خارجية متوافقة تباع مشكل منفصل للاستخدام في الأماكن المفتوحة.
تليفزيون سامسونج يمكن نقله لأي مكان
أضاف "عصمت"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركة سامسونج بجناح في معرض إيفا برلين 2022، أن جهاز تليفزيون The Freestyle، يتميز بحرية الحركة بزاوية ديناميكية تصل إلى 180 درجة، مما يمنح العملاء تحديد زاوية المشاهدة المثالية، ونقل العرض لأي حائط يناسبه، إضافة إلى ذلك يصحح الجهاز تلقائيًا الصور لعرض صور فائقة الوضوح في ثوان.
تليفزيون سامسونج The Freestyle
وتابع كما يمكن للجهاز الجديد، انعكاس محتوى الهاتف المحمول على الشاشة باستخدام تطبيق SmartThings للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS، أو AirPlay 2 لأجهزة Apple.
تليفزيون The Freestyle ينقل الصور على الحائط
وكشف محمد عصمت رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، عن طرح الجهاز الجديد بالسوق المصري خلال الشهر الجاري ليتاح للبيع عبر الحجز في محال سامسونج.
تليفزيون The Freestyle ينقل الصورة على الحائط
تليفزيون The Freestyle
تليفزيون سامسونج الجديد ينقل في اي مكان