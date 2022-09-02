شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألوان كوكب المشترى الحقيقية تظهر فى صور جديدة من مهمة جونو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف صورة جديدة التقطها مستكشف جونو التابع لوكالة ناسا عن ملامح كوكب المشترى في الغلاف الجوي المضطرب لأكبر كوكب في النظام الشمسي بنفس الألوان التي يراها مراقِب بشري، والتقط جونو الصورة في 5 يوليو 2022، خلال تحليقه القريب الثالث والأربعين من كوكب المشترى باستخدام أداة JunoCam الخاصة به.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت المركبة الفضائية على مسافة 3300 ميل (5300 كيلومتر) من قمم السحب العملاقة للغاز عندما التقطت الصورة، واندفعت بسرعة 130.000 ميل في الساعة.

وأجرى العالم بيورن جونسون معالجة البيانات الأولية من جونو لإنشاء صورتين، وتُظهر الصورة على الجانب الأيسر المنظر كما سيظهر لمراقب بشري في وضع جونو، وفي الصورة على اليمين، عزز جونسون رقميًا تشبع اللون والتباين، مما سمح للبنية المعقدة للغلاف الجوي للكوكب بالظهور في المقدمة.

وتعكس الاختلافات اللونية في الصورة المحسنة الاختلافات في التركيب الكيميائي لأجزاء مختلفة من الغلاف الجوي لكوكب المشتري وتكشف عن الطبيعة ثلاثية الأبعاد للعواصف القوية التي تدور في غيوم الكوكب.

كما يمكن رؤية الغيوم "المنبثقة" الساطعة في الغلاف الجوي الأعلى، وتلتقط الصورة منطقة على خط عرض حوالي 50 درجة شمالًا.

بدأ جونو، الذي تم إطلاقه في عام 2011، في استكشاف عملاق الغاز منذ عام 2016، ويدور المسبار حول الكوكب في مدار بيضاوي للغاية، ويكمل المسبار دورة واحدة كل 43 يومًا، مما يجعل الانخفاضات المنتظمة بالقرب من السحب الدائرية للكوكب.

كما أنه عند أقرب نقطة له، حلق جونو على ارتفاع حوالي 3100 ميل (5000 كيلومتر) فوق سحب عملاق الغاز.