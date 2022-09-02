شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح مشكلة بطارية لاب توب لا تشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تلقيت تحذيرا بشأن البطارية وهى على اتصال باللاب توب وتشحنه طوال اليوم، فهناك بالتأكيد مشكلة ما ويجب التعامل معها، والتى نقدم لها مجموعة من الحلول وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تأكد من أنك متصل بالفعل تأكد من أنك متصل بالفعل تأكد من أنك تكمل الدائرة بالفعل؛ يجب توصيل الكابل بإحكام باللاب توب الخاص بك ومحول الطاقة متصلاً بمقبس الحائط.

كما يجب أن تتأكد أيضًا من توصيل طرف الكابل المحمول بالكامل بمحول الطاقة، وتحقق لمعرفة ما إذا كان مقبس الحائط الذي تستخدمه متصلًا بمفتاح حائط، وتسمح لك العديد من المنازل بتبديل بعض المنافذ وإيقاف تشغيلها باستخدام مفتاح حائط، لذلك قد لا يكون هناك تدفق للطاقة إلى اللاب توب.



قم بتوصيل منفذ USB-C الصحيح قم بتوصيل منفذ USB-C الصحيح تعتمد أجهزة اللاب توب الحديثة بشكل متزايد على USB-C ككابل طاقة قياسي عالي السعة بدلاً من منفذ طاقة خاص، وهذا مناسب، لكنه يمكن أن يؤدى إلى مواقف تقوم فيها بطريق الخطأ بتوصيل محول الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر المحمول بمصدر طاقة USB-C غير صحيح، وهو محول غير مصمم ليكون بمثابة منفذ شحن.

إذا قمت بتوصيل محول الطاقة الخاص بك بمنفذ USB-C غير صحيح، فلن تتلف بطارية اللاب توب الخاص بك، ولكن الكمبيوتر المحمول الخاص بك لن يشحن.



استخدم محول الطاقة المناسب استخدم محول الطاقة المناسب يعد استخدام محول طاقة خاطئ إحدى المشكلات الشائعة، فلا تستطيع العديد من محولات الطاقة ببساطة توفير طاقة كافية لشحن اللاب توب، لذلك لمجرد أنه يمكنك الوصول إلى محول بسلك USB-C، فهذا لا يعني أنه يمكنك شحن أي كمبيوتر محمول USB-C به.

قد تكون أجهزة الشحن منخفضة القوة الكهربائية قادرة على منع البطارية من النفاد إلى حد ما أثناء استخدامها، ولكنها ستشحن ببطء شديد أو ببطء شديد أو لن يتم شحنها على الإطلاق عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

ابحث عن الشاحن المرفق مع الكمبيوتر المحمول الخاص بك بدلاً من تجربة الشاحن القريب منك بشكل ملائم.