شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: SpaceX يمكن أن تطلق 100 مهمة فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت SpaceX حوالى 39 مهمة مدارية حتى الآن في عام 2022، بمعدل واحدة كل ستة أيام، وحطم العدد المتزايد باستمرار الرقم القياسي السابق للشركة لمعظم عمليات الإقلاع في عام، وهو 31 إطلاق، لكن يبدو أن الشركة ستهدف إلى مستوى أعلى في عام 2023.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، غرد إريك بيرجر من Ars Technica، أن الشركة تعتزم إطلاق 100 مهمة العام المقبل، وهي معلومة أكدها مؤسس SpaceX والرئيس التنفيذي إيلون ماسك قريبًا.

كما أنه من المحتمل أن تطلق العديد من هذه البعثات المقبلة مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية لمجموعة Starlink ذات النطاق العريض من SpaceX.

وتعد هناك 25 من 39 إطلاقًا لـ SpaceX هذا العام من رحلات Starlink مخصصة، والتي تعلو بحوالي 50 قمراً صناعياً في المدار في وقت واحد.

أطلقت جميع بعثات Starlink حتى الآن على متن صاروخ فالكون 9، لكن هذا قد يتغير في العام المقبل، وتعمل الشركة على إنشاء نظام رحلات الفضاء من الجيل التالي، وهو عبارة عن مجموعة مركبة فضائية صاروخية ضخمة تُعرف باسم Starship، وتشغيلها في المستقبل القريب.

كما أنه قد تنطلق أول رحلة اختبارية لمدار المركبة الفضائية في الأشهر القليلة المقبلة من Starbase، منشأة SpaceX في جنوب تكساس.

وبدأت الشركة مؤخرًا في إجراء اختبارات محرك "حريق ثابت" باستخدام Booster 7 و Ship 24، وهما نموذجان أوليان من Starship سيتم إطلاقهما في تلك المهمة.