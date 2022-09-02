شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تصلح خللا حدث فى مسبار الفضاء "فوياجر 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت ناسا إصلاح للخلل الذى تسبب فى إرسال فوياجر1 لبيانات مختلطة فى مايو، حيث ذكرت وكالة ناسا أن مسبار الفضاء "فوييجر 1" كان يرسل بيانات قياس غير دقيقة، ولكن لم يكتشف فريق المسبار المشكلة فى هذا الوقت خاصة مع عدم وجود عطل واضح، وفقاً لموقع engadget.

وكشف فريق المركبة الفضائية، "تبين أننا نحصل على بيانات مختلطة هنا على الأرض، لأن نظام التعبير والتحكم في موقف المسبار "AACS"، الذى كان يرسل المعلومات عبر جهاز كمبيوتر على متن الطائرة، قد توقف عن العمل منذ سنوات، وكان الكمبيوتر يفسد البيانات حتى قبل أن ينفد إرسالها.

قالت "سوزان دود"، مديرة مشروع " فوياجر 1": إنه عندما اشتبه فريقها في أن هذه هي المشكلة، قاموا بتنفيذ حل منخفض المخاطر، وأمروا AACS بإرسال بياناته عبر الكمبيوتر العامل الخاص بالمسبار مرة أخرى.

بينما عمل المهندسون علي إصلاح الخلل، ولكنهم لم يكتشفوا بعد سبب بدء "AACS" في توجيه المعلومات عبر الكمبيوتر القديم في المقام الأول، ويعتقدون أنه تم تشغيله بواسطة أمر خاطئ من قبل كمبيوتر آخر على متن طائرة، والذي تم تشغيله هو نفسه بسبب مشكلة أساسية في المركبة الفضائية.

وقالت ناسا إن مهندسي "فوياجر 1" سيستمرون في البحث عن جذر المشكلة، لكنهم لا يعتقدون أنه سيكون لها تأثير كبير على عمليات المركبة الفضائية.

وتعمل " فوياجر 1" منذ ما يقرب من 45 عامًا ووصلت إلى الفضاء بين النجوم في عام 2012، وتتوقع ناسا أن تستمر في قدرتها على تشغيل أداة علمية واحدة على الأقل حتى عام 2025.