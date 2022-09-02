شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم سيكون سعر هاتفى iPhone 14 Pro Max وiPhone 14 Pro.. محللون يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تنتهي موجة الشائعات والتسريبات المتعلقة بـ iPhone 14 حتى نرى بالفعل شركة أبل تكشف النقاب عن هواتفها الرائدة لعام 2022، فما زلنا على بعد أسبوع من حدث أبل - المقرر عقده في 7 سبتمبر - وهناك بالفعل تسريبات حول مواصفات الكاميرا والبطارية والتخزين وما إلى ذلك،ومع ذلك، فإن أحدثها قد يثير اهتمام الجميع لأنه مرتبط بالسعر.

ووفقًا لشركة الأبحاث Trend Force ، لن تقوم أبل بزيادة أسعار سلسلة iPhone 14 بشكل كبير، ووفقًا للشركة، ستتبنى أبل نهجًا أكثر "حذرًا" تجاه تسعير سلسلة iPhone 14، وأشار تريند فورس إلى أن "الترقيات مثل زيادة سعة ذاكرة البدء الأولية إلى LPDDR5 6 جيجابايت و 256 جيجابايت، والكاميرا الأساسية التي تصل إلى 48 مليونًا، وتغييرات تصميم معرف الوجه، وما إلى ذلك، من المتوقع أن ترفع أسعار البداية".

ومع ذلك، وتحت ضغط من ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية، "من المتوقع أن تتبنى شركة آبل إستراتيجية تسعير أكثر حذراً حتى لا تؤثر على أداء مبيعاتها"، يضيف التقرير الصادر عن Trend Force.

الأسعار المتوقعة لسلسلة iPhone 14 توقعت Trend Force بالفعل زيادة أسعار سلسلة iPhone 14، ووفقًا للشركة ، سيبدأ سعر iPhone 14 من 749 دولارًا ؛ وسيبدأ سعر iPhone 14 Max من 849 دولارًا ؛ بينما سيبدأ سعر iPhone 14 Pro من 1،049 دولارًا ؛ و iPhone 14 Pro Max سيبدأ من 1149 دولارًا.

وإذا كان هذا التوقع صحيحًا ، فستقوم أبل برفع أسعار سلسلة iPhone 14 بمقدار 50 دولارًا، وقد اقترح محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo بالفعل أن iPhone 14 سيكلف أكثر، وأشار كو إلى أن شركة Foxconn - أحد أكبر شركاء سلسلة التوريد لشركة أبل - رفعت أداء العام بأكمله إلى "النمو" من "الثابت تقريبًا".

وفي تغريدة ، قال Kuo إن "سلسلة iPhone 14 المقدرة ASP ستزيد بنحو 15٪ (مقابل iPhone 13 series ASP) لتصل إلى 1،000-1،050 دولارًا (بالدولار الأمريكي).